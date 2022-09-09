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Süper Lig'de biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Süper Lig Tüm Transferler#4 Büyükler Biten Transferler
Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 09, 2022 11:52

Türkiye'de transfer dönemi kapandı, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor toplamda 49 futbolcu aldı, sürprizleriyle dünyayı salladı. İşte Süper Lig'de biten tüm transferler...

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Futbolda 2022-23 yaz transfer dönemi dün itibariyle sona ererken, gözler yine 4 büyüklerde idi. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kulüpleri toplam 49 futbolcuyla anlaşma yaparken, kadrolarına sürpriz isimler kattı. Özellikle de Beşiktaş’ın Dele Alli ve Galatasaray’ın Mauro İcardi transferleri dünya çapında ses getirdi.

Beşiktaş’ın Dele Alli, Galatasaray’ın da İcardi ile anlaşmaları tüm dünyada sürpriz olarak karşılanırken, Fenerbahçe Batshuayi, Trabzonspor da Yusuf Yazıcı transferleriyle ters köşe yaptı

Fenerbahçe, Galatasaray'ın anlaşma aşamasına geldiği Joao Pedro'yu kadrosuna katarken Jorge Jesus hamlesi ve Portekizli teknik adamın camiaya getirdiği hava tribünlere de yansıdı. Tıpkı sarı lacivertliler gibi Beşiktaş ve Galatasaray da üst üste gerçekleşen kaliteli transferler taraftarın maçlara olan ilgisini artırdı.

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İŞTE SÜPER LİG'DE BİTEN TÜM TRANSFERLER...

BEŞİKTAŞ, PREMIER LİG'DEN ALDI

12 futbolcu alan Beşiktaş’ın Dele Alli’yi kiralık olarak renklerine bağlaması tüm dünya için büyük sürpriz oldu. Kartal’da bu dönemin diğer önemli notu, kadroya katılan 11 futbolcunun 6’sının İngiltere Premier Ligi’nden (Cenk Tosun, Weghorst, Saiss, Dele Alli, Redmond, Masuaku) gelmiş olmasıydı.

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

FENERBAHÇE 4 SANTRFORLA ANLAŞTI

Fenerbahçe, Jorge Jesus’un isteği doğrultusunda transferde Brezilyalı ve Portekizli futbolculara ağırlık verdi. Sarı lacivertliler santrfor mevkisine 4 takviye birden yaparken, sürpriz isim, geçen sezon Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Michy Batshuayi oldu. Fenerbahçe aynı zamanda 4 büyükler içinde kaleci transfer eden tek kulüp

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

GALATASARAY ORTA SAHAYA YÖNELDİ

Galatasaray, transferin son gününde 5 futbolcuya birden imza attırdı. PSG’den Mauro İcardi, bu dönemin en flaş ismi olurken, 9 sezon Manchester United’da oynayan Juan Mata da son dakika sürprizi olarak kadroya dahil edildi. Galatasaray, 13 transferin 6’sını orta sahaya yaptı.

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Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

TRABZON, YUSUF YAZICI İLE YENİDEN

Trabzonspor, transferin önemli bir kısmını erkenden bitirirken, Cornelius’un Kopenhag’a gitmesi nedeniyle santrfor mevkisini Maxi Gomez ve Umut Bozok’la takviye etti. Bordo mavililerde bu transfer döneminin sürprizi ise, eski futbolcuları Yusuf Yazıcı’nın kiralık olarak takıma dönmesiydi.

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Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Alanyaspor

Alanyaspor'a gelenler

Mert Yusuf Torlak (Gr. Fürth II)
Jure Balkovec (Karagümrük)
Cem Celik (Menemenspor)
Oussama Targhalline (Marsilya)
Idrissa Doumbia (Sporting Lizbon)
Runar Alex Runarsson (Arsenal)
Pedro Pereira (Monza)
Ivan Cavaleiro (Fulham)
Ahmed Hassan (Olympiacos)

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Alanyaspor'dan ayrılanlar

Juanfran (Sözleşmesi bitti)
Serkan Kırıntılı (Ümraniyespor)
Deniz Kök (Iğdır)
Hamza Özdemir (İnegölspor)
Nemanja Milunovic
Emirhan Aydoğan (Sakaryaspor)
Tayfur Bingöl (Beşiktaş)
Giorgi Beridze 

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...


Ankaragücü

Ankaragücü'ne gelenler

Mervan Yiğit (Kocaelispor)
Federico Macheda (Panathinaikos)
Fıratcan Üzüm (Adanaspor)
Giorgi Beridze (Ujpest)
Anastasios Chatzigiovanis (Panathinaikos)
Oğuz Ceylan (Gaziantep FK)
Pedrinho (Gil Vicente)
Doğukan Kaya (Kocaelispor)
Jese (Las Palmas)
Ali Sowe (Rostov)
Marlon (Fluminense)
Nurullah Aslan (Samsunspor)
Lamine Diack (Fenerbahçe)
Nihad Mujakic (FK Sarajevo)
Pepe (Olympiakos)
Emre Kılınç (Galatasaray)
Taylan Antalyalı (Galatasaray)
Gökhan Akkan (Rizespor)
Tolga Ciğerci (Bedelsiz)

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Ankaragücü'nden ayrılanlar

Geraldo (Ümraniyespor)
Murat Uçar (Eyüpspor)
Erdi Dikmen (Altınordu)
Yusuf Abdioğlu (Samsunspor)
İshak Çakmak (Iğdır FK)
Anıl Dikmen (Sözleşmesi bitti)
Sıtkı Ferdi İmdat (Sözleşmesi bitti)
Şahverdi Çetin (Sözleşmesi bitti)
Aatif Chahechouhe (Sözleşmesi bitti)
Muhammed Yasir Karabay (Sözleşmesi bitti)
Erdem Özgenç (Pendikspor)
Suat Kaya (Çorum)
Murat Sipahioğlu (Ankara Demir)
Ender Aygören (Ankara Demir)
Ali Kaan Güneren (Samsunspor)

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...


Antalyaspor

Antalyaspor'a gelenler

Soner Aydoğdu (Başakşehir)
Alperen Uysal (İstanbulspor)
Ömer Toprak (Werder Bremen)
Sam Larsson (DL Pro)
Cemali Sertel (Başakşehir)
Luyindama (Galatasaray)
Nakajima (Porto)
Haji Wright (SönderjyskE)

Antalyaspor'dan ayrılanlar

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Naldo (Sözleşmesi bitti)
Fedor Kudryashov (Sözleşmesi bitti)
Ruud Boffin (Sözleşmesi bitti)
Cengiz Demir (Hatayspor)
Doğukan Sinik (Hull)
Harun Alpsoy (Bodrumspor)
Doğukan Sinik (Hull City)
Mert Yılmaz (Ümraniyespor)
Berat Pınar (Sakaryaspor)
Doğukan Özkan (Sivas Belediye)
Gustavo Blanco Leschuk (Eibar)

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...


Başakşehir

Başakşehir'e gelenler

Mesut Özil (Fenerbahçe)
Ahmed Touba (Waalwijk)
Alper Karaman (Erokspor)
Lucas Biglia (Karagümrük)
Patryk Szysz (Zaglebie Lubin)
Eren Karaağaç (Lorient)
Francis Nzaba (Diable Noirs)
Mounir Chouiar (Yeni Malatyaspor)
Mesut Özil (Fenerbahçe)
Bertrand Traore (Aston Villa)
Duarte (Milan)
Keny (Bandırmaspor)

Başakşehir'den ayrılanlar

Soner Aydoğdu (Antalyaspor)
Fredrik Gulbrandsen (Sözleşmesi bitti)
Ahmet Kıvanç (Sözleşmesi bitti)
Tolga Ciğerci (Sözleşmesi bitti)
Emir Şenocak (Bandırmaspor)
Abdülkadir Çelik (Kırşehir Bld)
Cemali Sertel (Antalyaspor)
Atabey Çiçek (Bandırmaspor)
Alya Toure (Sumgayit)
Emre Çolak (Göztepe)
Alper Karaman (Erokspor) Başakşehir
Salim Farsak (1461 Trabzon) Başakşehir

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...


Fatih Karagümrük

Fatih Karagümrük'e gelenler

Emir Tintiş (Galatasaray)
Ibrahim Dresevic (Heerenveen)
Levent Mercan (Schalke)
Adnan Uğur (Fortuna Sittard)
Matteo Ricci (Frosinone - kiralık)
Mbaye Diagne (Galatasaray)
Magomed Ozdoev (Zenit)
Otabek Shukurov (Sharjah)
Ebrima Colley (Atalanta)
Caulker (Fenerbahçe)
Koassi (Trabzonspor)
Burak Kapacak (Fenerbahçe)
Kazım-Kazım (Derby)
Ricci (Frasione)

Fatih Karagümrük'ten ayrılanlar

Lucas Biglia (Başakşehir)
Emre Mor (Fenerbahçe)
Jure Balkovec (Sözleşmesi bitti)
Cem Kablan (Sözleşmesi bitti)
Yannis Salibur (Sözleşmesi bitti)
Vato Arveladze (Sözleşmesi bitti)
Alparslan Erdem (Sözleşmesi bitti)
Yavuz Aygün (Sözleşmesi bitti)
Ervin Zukanovic (Sözleşmesi bitti)
Emre Mor (Fenerbahçe)
Vato Arveladze (Neftçi Bakü)
Ahmed Musa (Sivasspor)

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...


Gaziantep FK

Gaziantep FK'ya gelenler

Ertuğrul Ersoy (Le Havre)
Joao Figueiredo (Al Wasl)
Arda Kızıldağ (Gençlerbirliği)
Valmir Veliu (Llapi)
Ömürcan Artan (Gençlerbirliği)
Marko Jevtovic (Partizan)
Abdulkadir Parmak (Trabzonspor)
Lazar Markovic (Partizan)

Gaziantep FK'dan ayrılanlar

Oğuz Ceylan (Ankaragücü)
Pawel Olkowski (Gornik Zabrze)
Fatih Durna (Sözleşmesi bitti)
Amedej Vetrih (Sözleşmesi bitti)
Ali Tur (Sözleşmesi bitti)
Doğan Erdoğan
Çağlar Akbaba (Boluspor)
Yusuf Türk (Somaspor)
Ekrem Kılıçarslan (Göztepe)
Vladyslav Kobylyanskyi (Leiria)
Torgeir Börven (Valerenga)
Ahmed El Messaoudi (kulüpsüz)
Berkay Erkul (Niğde Anadolu)
Recep Niyaz (kulüpsüz)

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...


Giresunspor

Giresunspor'a gelenler

Riad Bajic (Udinese - kiralık)
Rahmetullah Berisbek (Gençlerbirliği)
Dogan Can Davas (Bandırmaspor)
Vefa Temel (Bursaspor)
Mert Kurt (Cercle Brugge)
Murat Cem Akpınar (Trabzonspor - kiralık)
Varol Taşar (Luzern - kiralık)
Borja Sainz (Alaves)
Robert Mejia (Once Caldas)
Ramon Arias (Penarol)

Giresunspor'dan ayrılanlar

Joey Pelupessy (Groningen)
Arda Kılıç (Sözleşmesi bitti)
Aziz Behich (Dundee United)
Esat Mala (Vllnaznia)
Zeki Yavru (Samsunspor)
Varol Taşar (FC Luzern)
Çekdar Orhan (Tuzlaspor)
Hamidou Traore (Partizan)

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...


Hatayspor

Hatayspor'a gelenler

Burak Yılmaz (Samsunspor)
Cengiz Demir (Antalyaspor)
Musa Çağıran (Konyaspor)
Koray Yağcı (Beşiktaş)
Rayane Aabid (Kasımpaşa)
Kaan Kanak
Ognjen Vranjes (AEK Atina)
Sarper Çağlar (Galatasaray)
Kevin Varga (Kasımpaşa)

Hatayspor'dan ayrılanlar

Munir (Al Wahda)
Fatih Kurucuk (Bandırmaspor)
Adama Traore (Sözleşmesi bitti)
Burak Camoğlu (Sözleşmesi bitti)
Ruben Ribeiro (Sözleşmesi bitti)
Mame Diouf (Sözleşmesi bitti)
Abdurrahman Canlı (Bodrumspor)
Osman Şahin (Iğdır)
Ahmet Hakan Şahin (Uşakspor)

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...


İstanbulspor

İstanbulspor'a gelenler

Patrick Ebert (Kavala)
Sidrit Guri (Shkendija)
Adi Mehremic (Wisla Krakow)

İstanbulspor'dan ayrılanlar

Alperen Uysal (Antalyaspor)
Görkem Güven (Bulvarspor)
Yusuf Tunç (52 Orduspor)
Arda Belen (Sivas Belediye)
Abdurrahman Emek (Yeni Mersin)
Ferhat Yazgan (kulüpsüz)

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...


Kasımpaşa

Kasımpaşa'ya gelenler

Sadık Çiftpınar (Yeni Malatyaspor)
Selim Dilli (Artvin Hopaspor)
Ali Demirel (Bochum U19)
Raoul Petretta (Basel)
Turgay Gemicibaşı (Klagenfurt)
Stephane Bahoken (Angers)
Oğuzhan Yılmaz (Ankaraspor)
Erdem Çetinkaya (Ankaraspor)
Yunus Mallı (Trabzonspor)
Bersant Celina (Dijon)
Aytaç Kara (Galatasaray)
Recep Yemişçi (Ankaraspor)
Daniel Graovac (Cluj)

Kasımpaşa'dan ayrılanlar

Eren Elmalı (Trabzonspor)
Doğucan Haspolat (Trabzonspor)
Uros Spajic (Sözleşmesi bitti)
Rayane Aabid (Sözleşmesi bitti)
Ryan Donk (Sözleşmesi bitti)
Harun Tekin (Eyüpspor)
Mustafa Ethem Erboğa (Şanlıurfaspor)
Yasin Dülger (24 Erzincanspor)
Murat Can Yıldız (Etimesgut Bld)
Kevin Varga (Hatayspor)
Recep Yemişçi (Ankaraspor)
Tomas Brecka (Slovacko)

Kayserispor

Kayserispor'a gelenler

-

Kayserispor'dan ayrılanlar

Emre Demir (Barcelona B)
Yasir Subaşı (Konyaspor)
Nuh Naci Kırlangıçoğlu (Sözleşmesi bitti)
İbrahim Akdağ (Sözleşmesi bitti)
Dimitrios Kolovetsios (Sözleşmesi bitti)
Silviu Lung (Sözleşmesi bitti)
Mustafa Pektemek (Sözleşmesi bitti)
İlhan Parlak (Sözleşmesi bitti)
Cenk Gönen (Sözleşmesi bitti)
Denis Alibec (FCV Farul)
Taner Gümüş (Amedspor)

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...

Konyaspor

Konyaspor'a gelenler

Konrad Michalak (Akhmat Grozny)
Yasir Subaşı (Kayserispor)
Cebrail Karayel (Altay)
Bruno Paz (Sporting B)
Ahmet Oğuz (Sivasspor)
Domagoj Pavicic (HNK Rijeka)
Robert Muric (HNK Rijeka)
Kahraman Demirtaş (Göztepe)
Erhan Erentürk (Bursaspor)
Muhammet Demir (Gaziantep)
Francisco Calvo (San Jose)
Uche Ikpeazu (Konyaspor)

Konyaspor'dan ayrılanlar

Marin Anicic (Sarajevo)
Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray)
Nejc Skubic (Futbolu bıraktı)
Şener Kaya (Sözleşmesi bitti)
Musa Çağıran (Sözleşmesi bitti)
Eray Birnican (Sözleşmesi bitti)
Erten Ersu (Sözleşmesi bitti)
Sokol Cikalleshi (Khaleej)

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...


Sivasspor

Sivasspor'a gelenler

Murat Paluli (Göztepe)
Robin Yalçın (Paderborn)
Karol Angielski (Radomiak)
Jorge Felix (Piast Gliwice)
Charilaos Charisis (Atromitos)
Kader Keita (Westerlo)
Dia Saba (Al Nasr)
Ahmed Musa (Karagümrük)

Sivasspor'dan ayrılanlar

Ahmet Oğuz (Konyaspor)
Volkan Eğri (Sözleşmesi bitti)
Jorge Felix (Sözleşmesi bitti)
Samba Camara (Sözleşmesi bitti)
Fayçal Fajr (Sözleşmesi bitti)
Serhat Öztürk (Sözleşmesi bitti)
Batuhan Akkuzu (Sözleşmesi bitti)
Safa Gundak (Sözleşmesi bitti)

Süper Ligde biten tüm transferler (2022 / 2023) Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor...


Ümraniyespor

Ümraniyespor'a gelenler

Adel Bettaieb (Dudelange)
Serkan Kırıntılı (Alanyaspor)
Ermir Lenjani (Grasshoppers)
Allyson (Bandırmaspor)
Geraldo (Ankaragücü)
Durel Avounou (Le Havre)
Valentin Gheorghe (FCSB)
Mert Yılmaz (Antalyaspor)
Nika Cagnidze (Dila)
Kartal Yılmaz (Beşiktaş)

Ümraniyespor'dan ayrılanlar

Alim Öztürk (Samsunspor)
Fuat Bayuk (İskenderunspor)
Yunus Mertoğlu (Sözleşmesi bitti)
Idrissa Camara (Sözleşmesi bitti)
Onur Ayık (Sözleşmesi bitti)
Mevlüt Erdinç (Sözleşmesi bitti)
Avdija Vrsajevic (Sözleşmesi bitti)
Stefano Napoleoni (Sözleşmesi bitti)
Burak Ögür (Pendikspor)
Yusuf Gültekin (Samsunspor)
Emirhan Çalışkan (Adıyaman)
Denizhan Taşkan (1461 Trabzon)

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#Transfer#Süper Lig Tüm Transferler#4 Büyükler Biten Transferler

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