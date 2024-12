Süleyman Seba Spor Kompleksi’ne Beşiktaş arması asıldı

Haberin Devamı

Beşiktaş Kulübü ile siyah-beyazlıların Fulya’da bulunan Süleyman Seba Spor Kompleksi’ndeki kiracı firma Aşçıoğlu İnşaat arasındaki arma krizi çözüme kavuşturuldu. Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı ile Hüseyin Yücel’in yönetim kurulu listesinde yer alan Önder Yiğit, Fulya’da bulunan komplekse giderek kiracı firmanın yetkilisiyle görüşme gerçekleştirdi.



Yaşar Aşçıoğlu: "Bunların yaşanması hiç hoş olmadı"

Bina önünde açıklamalarda bulunan kiracı şirket yetkilisi Yaşar Aşçıoğlu, “Çok tatsız bir süreçten geçiyoruz. Beşiktaş’a böyle bir projenin önünde böyle bir toplantı olmadı. Çünkü bu projeyi yaparken ciddi zorluklardan geçtik. Beşiktaş’ın en büyük ve en önemli projesi. Beşiktaş’ın o günkü başkanı Yıldırım Demirören’in de desteğiyle biz bu projeyi gerçekleştirmeyi başardık. Ben burayı Beşiktaş’ın o dönemki başkanı Yıldırım Demirören’in baskısıyla kiralamıştım. Bu süreçte buraya tabela asmak, bayrak asmak konusu, kira konusu gündeme geldi. Tatsız konular bunlar. Bu kadar tatsızlık içerisinde bunların yaşanması hiç hoş olmadı. Kimin ne olduğu bellidir. Beşiktaş camiasına haklı olduğu davada kimse karşı çıkamaz. Dün yapılan haksız, hukuksuz bir müdahalede buraya bayrak, tabela asılmaya kalkıldı. Bu hukuksuz davranışa tabii ki haklı olarak ben karşı çıktım. Bu sabah Serdal Adalı başkanım beni davet etti, bulunduğu mekana gittim. Kendisi bana rica etti, ‘Değerli kardeşim, biz seninle beraber böyle bir proje, böyle bir eser yaptık. Bu tatsızlıklar bize yakışmıyor gelin burada sulh olalım, anlaşalım. En azından başkanlık yarışı sürecince bu tatsızlığı ortadan kaldıralım. Evet hukuken haklı olabilirsin, onu bilmiyorum. Ama bu süreçte bu bayrağı, bu tabelayı buraya asmak istiyorum’ dedi ve beni nazik konuşmalarıyla, güzellikle ikna etti. Ben de ‘Peki’ dedim. Halen hukuki hakkı yok ama olsun Beşiktaş istiyorsa Beşiktaş için ben her şeye varım. Akabinde Hüseyin başkan beni aradı ‘Yaşar Bey sizden rica ediyorum bu tabelayı asmak noktasında. Bunu yap benim için’ dedi. O da çok güzel sözler kullandı. ‘Başkanım dünkü hukuksuz iş ne olacak’ dedim. ‘Lütfen onları unut. Senden rica ediyorum yeni yönetimde otururuz bir şekilde anlaşırız’ dedi ve beni ikna etti. Nazik konuşmaları için kendisine teşekkür ediyorum. Her iki başkan adayına da başarılar diliyorum” dedi.



Serdal Adalı: "Bundan sonra da Beşiktaş’a ait her mülkün üstüne de mutlaka armanızı asacağız"

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı da armayı teslim almak istediklerini belirterek, "Biraz önce Önder beyefendiye de izah ettim. Bu arma Beşiktaş’ın arması, ne Hüseyin Yücel’in ne de Serdar Adalı’nın arması. Hiç böyle bir şeyden de faydalanma gibi bir amacım yok. Dün akşam yaşanan olaylardan sonra Yaşar beye gerekli anlayışı gösterdiği için teşekkür ederim. Bir an önce bu armamızı Beşiktaş’ın malı olan bu binaya asmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Bir süre sonra da Beşiktaş arması, siyah-beyazlı taraftarların tezahüratları eşliğinde binaya asılmak üzere alana getirildi. Burada konuşan Serdal Adalı, “Sürecin sonuna geldik sayılır, tamamlandı. Bu geçtiğimiz bir senede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 1 sene uğraştılar ama bugün sabah kısmet oldu. Tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Bugün olduğu gibi gelecekte de Beşiktaş’ın mallarını korumaya, sahip çıkmaya ve Beşiktaş’ın bir kuruşunu kimseye yedirtmemek için yola çıktık. Tüm Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. İnşallah bugün bu armayı binaya asacağız. Sonrasında da diğer harfleri tamamlayacağız. Bundan sonra da Beşiktaş’a ait her mülkün üstüne de mutlaka armanızı asacağız. Bunu da camiama belirtmek istiyorum. Tüm taraftar derneklerine, yine emek veren Hüseyin başkanımıza da çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Hüseyin Yücel'i temsilen alada bulunan Önder Yiğit ise, “Başkanımızın, Yaşar Bey’le görüşmeleri sonucunda şu an armamızı buraya getirdik. Birazdan da kulübümüzün kendi vinci gelecek arkasından da harflerimiz asılacak, tamamlanacak. Beşiktaş için canı gönülden bundan sonraki süreç için hepimiz takipçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Beşiktaş arması vinç yardımıyla binaya asıldı.