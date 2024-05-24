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Süheyl Batum: 'Önce başkanlığı sonra şampiyonluğu kazanacağız'

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#Galatasaray#Süheyl Batum#Dursun Özbek
Süheyl Batum: Önce başkanlığı sonra şampiyonluğu kazanacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 24, 2024 07:00

Galatasaray'da başkan adayı Süheyl Batum, çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Galatasaray'da başkan adayı Süheyl Batum cumartesi günü önce seçimi pazar günü de şampiyonluğu kazanacaklarını ileri sürdü.

Sarı kırmızılılara destek veren tüm taraftarlar gibi şampiyonluğu beklediklerini belirten Batum başkan olması halinde şampiyonluk kutlamalarına misafir olarak katılacaklarını mevcut yönetimin kupayı almasını istediklerini ifade etti. Süheyl Batum’un seçilmesi durumunda Sportif A.Ş.’de başkanlık görevini üstlenecek olan eski başkan Ünal Aysal da Dursun Özbek ile Batum’un seçimde şanslarının eşit olduğunu söyledi.

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#Galatasaray#Süheyl Batum#Dursun Özbek

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