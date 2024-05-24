Süheyl Batum: 'Önce başkanlığı sonra şampiyonluğu kazanacağız'

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Galatasaray'da başkan adayı Süheyl Batum cumartesi günü önce seçimi pazar günü de şampiyonluğu kazanacaklarını ileri sürdü.

Sarı kırmızılılara destek veren tüm taraftarlar gibi şampiyonluğu beklediklerini belirten Batum başkan olması halinde şampiyonluk kutlamalarına misafir olarak katılacaklarını mevcut yönetimin kupayı almasını istediklerini ifade etti. Süheyl Batum’un seçilmesi durumunda Sportif A.Ş.’de başkanlık görevini üstlenecek olan eski başkan Ünal Aysal da Dursun Özbek ile Batum’un seçimde şanslarının eşit olduğunu söyledi.