Sporda çifte şans zamanı

Ülkemizde en çok ilgi gören spor dallarının başında gelen futbol ve at yarışı artık aynı programda değerlendirilecek. ‘Çifte Şans’ isimli program bugün saat 20.00’de yayın hayatına başlayacak ve her cuma akşamı aynı saatte izleyicilerle buluşacak. Program, D-Smart 77. Kanal Spor Smart, D-Smart GO ve aynı anda @dsmartdunyasi youtube kanalından canlı izlenebebilecek. Programı canlı izleyemeyen sporseverler tekrarını cuma akşamları 23.30’da TAY TV’de seyredebilecek. İzleyenler merak ettikleri maçlar ve koşularla ilgili görüşlerini yayın sırasında iletebilecekler.