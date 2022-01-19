Son Dakika: Yusuf Şimşek yeni takımıyla sözleşme imzaladı

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2. Lig ekiplerinden 1461 Trabzon, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardı. İmza töreni bugün yapıldı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklama şöyle;



1461 Trabzon Futbol Kulübümüz, Teknik Direktör Yusuf Şimşek ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varırken, imza töreni de bugün yapıldı. Tesislerimizde yapılan ve Başkanımız Celil Hekimoğlu’nun katıldığı imza töreninde başarılı çalıştırıcı Yusuf Şimşek kendisini sezon sonuna kadar kulübümüze bağlayan sözleşmeye imza attı.

Başkanımız Celil Hekimoğlu, Yusuf Şimşek’in kulübümüze hayırlı olmasını dilerken, “Kendisine güvendiğimiz için bu göreve layık gördük. Başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah sezon sonunda bizi şampiyonluğa taşıyacaktır. Hayırlı olsun” dedi.

Yeni Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek ise, Kendisini bu göreve layık gören Başkan Celil Hekimoğlu ve yönetimine teşekkür ederken, “1461 Trabzon FK’ya şampiyonluk hedefi olduğu için geldim. Bu takımı inşallah hep birlikte sezon sonu şampiyonluğa ulaştıracağız. Bu doğrultuda çalışmalarımızı yapacağız” ifadelerini kullandı.

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Teknik Direktörümüz Yusuf Şimşek’in ekibi de belli oldu. Şimşek’in ekibinde Yardımcı Antrenör Şaban Özdeş, Yardımcı Antrenör Yaşar Işık, Yardımcı Antrenör Engin Çatır, Kaleci Antrenörü Mustafa Okal ve Atletik Performans Antrenörü Ahmet Çeltikçi görev yapacak.