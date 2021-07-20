Son Dakika: Valentin Rosier, 4 yıl daha Beşiktaş'ta - Transfer haberleri

Spor servisi / İsmail ER - Beşiktaş geçen sezon kadroda kiralık olarak oynayan ve büyük verim aldığı Valentin Rosier’i kalıcı kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüp, futbolcunun kulübü Sporting Lizbon ve menajeri ile uzun süren pazarlıkların ardından mutlu sona ulaştı.

Sezon sonunda bu yana süren pazarlıklar taraflar arasındaki anlaşmazlık nedeniyle adeta yılan hikayesine dönmüştü ancak Rosier’in de Beşiktaş’ta oynamak istediğini dile getirmesi sonucu taraflar dün bir kez daha masaya oturdu ve anlaşma sağlandı.

Buna göre Beşiktaş, Fransız sağ bekin bonservisi için Sporting’e 4.5 milyon Euro ödeyecek. Rosier ise yıllık 1 milyon Euro karşılığında 4 yıllık, toplam 4 milyon Euro’luk sözleşmeye imza atacak.

G.Saray’ın talip olduğu ancak her fırsatta Beşiktaş’a olan sevgisini dile getiren 24 yaşındaki Rosier’in Kurban Bayramı sonrası İstanbul’a gelerek resmi imzayı atması ve takıma katılması bekleniyor.

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