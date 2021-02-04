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GeriFutbol Son Dakika | Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı Bayram Bektaş oldu!
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Futbol
Haber Giriş: 04.02.2021 - 12:32 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Milli Takım'da Şenol Güneş'in yardımcısı Bayram Bektaş oldu!

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılığına teknik direktör Bayram Bektaş'ın getirildiği açıklandı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik Direktör Bayram Bektaş, A Millî Takım Teknik Direktör Yardımcısı olarak Ay Yıldızlı ekibimizin teknik heyetine katıldı.

A Millî Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş, Bektaş'ın göreve gelişiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "İçimizden birisi olan, daha önce de birlikte çalıştığımız ve EURO 2020 Elemeleri'ne katılmamız yolunda emeği bulunan Bayram Bektaş hocamızı yeniden ekibimize dahil ettik. Dünya Kupası Elemeleri ve Avrupa Şampiyonası Finalleri'nde teknik heyetimizde yer alacak olan Bayram Bektaş hocamıza hayırlı olsun dileklerimizi iletiyor, başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

UEFA Pro lisans sahibi olan Bayram Bektaş, Elazığspor, Gaziantep BB Spor, Ümraniyespor, Göztepe, Ankaragücü ve Kayserispor takımlarında teknik direktörlük, A Milli Takımımızda da yine yardımcı teknik direktörlük görevlerinde bulunmuştu.

Son Dakika | Milli Takımda Şenol Güneşin yardımcısı Bayram Bektaş oldu

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