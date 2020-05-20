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Futbol
Haber Giriş: 20.05.2020 - 10:43,Son Güncelleme:

Son dakika transfer haberleri | Achraf Dari: Galatasaray beni istiyor | Achraf Dari kimdir?

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Son dakika transfer haberleri | Achraf Dari: Galatasaray beni istiyor | Achraf Dari kimdir?
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Fas ekibi Wydad Casablanca'da forma giyen Achraf Dari, Galatasaray'ın kendisini istediğini açıkladı.

Stoper, sağ bek ve ön libero olarak görev yapabilen 21 yaşındaki Achraf Dari, Fas basınına yaptığı açıklamada "Zamalek (Mısır), Rennes (Fransa) ve Galatasaray benimle ilgileniyor. Karar vermedim ancak Avrupa'da oynamak seçeneği benim için önemli" ifadelerini kullandı.

Sabah'ın haberine göre; Oyuncunun sözleri "Galatasaray'ı işaret ediyor" olarak yorumlandı.

ACHRAF DARI KİMDİR?
Futbola Wydad Casablanca'nın altyapısında başlayan Achraf Dari 2016 yılında U19'dan B Takımı'na 2018 yılında ise A Takım'a yükseldi. Stoper, sağ bek ve ön liberoda görev yapabilen genç oyuncunun piyasa değeri ise 100 bin Euro...

Son dakika transfer haberleri | Achraf Dari: Galatasaray beni istiyor | Achraf Dari kimdir

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