Son Dakika Transfer Haberi | Beşiktaş'tan Galatasaray'a gidiyor...
Transferde son dakika gelişmesi... Ligin sona ermesiyle birlikte transfer hareketliliği başlarken Beşiktaş'tan ayrılan tecrübeli isimle görüşmeler sürüyor...
Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden ve menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerilen Victor Ruiz ile ilgili pazarlıklar sürüyor.
Alacakları ödenmediği için Beşiktaş ile sözleşmesini fesheden Victor Ruiz, menajerler aracılığıyla Galatasaray’a önerilmişti. Teknik heyetin sıcak baktığı oyuncuyla ilgili pazarlıklar sürüyor.
Beşiktaş’ta 1.8 milyon Euro garanti ücret alan 31 yaşındaki stoperden bu rakamı indirmesi istendi. Bu transferdeki esas önemli nokta FIFA kararı. Beşiktaş ile İspanyol stoper, fesih nedeniyle davalık olmuştu.
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