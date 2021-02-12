Son Dakika: Tokyo Olimpiyat Oyunları Komitesi Başkanı Yoshiro Mori istifa etti!

Spor Arena Dış Haberler - Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, çevrimiçi olarak düzenlenen JOC toplantısında kullandığı cinsiyetçi ifadeler sebebiyle bugün itibariyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Düzenlediği basın toplantısında söz konusu açıklamaları için özür dileyen Yoshiro Mori, "Eğer varlığım problem oluyorsa şimdiye dek verdiğimiz tüm uğraşlar boşa gider" diyerek 2014 yılından bu yana yürüttüğü görevinden ayrıldı.

Yoshiro Mori'nin yerine Japonya Olimpiyatlar Bakanı Haşimoto Seiko'nun göreve getirilmesi gündemde.

NELER OLMUŞTU

Japonya'da 2000-2001 yıllarında başbakanlık görevinde bulunan 83 yaşındaki Yoshiro Mori, geçen hafta içi JOC’un çevrimiçi toplantısında Japonya Ragbi Futbol Federasyonu Başkanlığı döneminden edindiği tecrübeleri anlatırken kullandığı ifadeler cinsiyetçi bulunmuştu.

Yoshiro Mori, "Kadınların katıldığı kurulların uzun sürdüğünü" savunarak, "Kadınların kuvvetli rekabet hisleri var. Biri söz almak için el kaldırdığında diğerleri de konuşma ihtiyacı hissediyor." şeklinde konuşmuştu.

JOC Yönetim Kurulundaki kadın üye sayısının yüzde 40'a çıkarılması hedefine yönelik Yoshiro Mori, "Birileri bana, 'Eğer kadınların sayısını artırırsak konuşma sürelerini belli bir süreyle sınırlamalıyız.' demişti. Aksi takdirde durmuyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Yoshiro Mori, bu sözlerinin ardından özür dilemiş ancak kamuoyunda pek bir karşılık bulamamıştı.

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