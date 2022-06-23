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Son dakika: TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması! beIN SPORTS ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı

#TFF#Yayın İhalesi#Futbol
Son dakika: TFFden yayıncı kuruluş açıklaması beIN SPORTS ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal edildiğini ve mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verildiğini açıkladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarının 2 yıl daha Digiturk beIN MEDIA GROUP'ta olacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda; 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin olarak, TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Haklarının Devrine ilişkin düzenlenen Yayın İhalesi ile ilgili bir değerlendirmede bulundu. Yönetim Kurulu; daha önce oluşturulan 9 kişilik Yayın İhale Komisyonu’ndan 7 üyenin ayrılmış olması nedeniyle Komisyonun işlevini yapamaması, İstekli’lerin ihale şartnamesindeki şart ve koşullara uygun teklif vermemesi, bazı paketlere şartnameye uygun verilen tekliflerin toplamının hedeflenen fiyatın çok uzağında kalması ve yayın sektöründeki koşullar nedeniyle, 2022-2023 futbol sezonu ve devam eden sezonlara ilişkin yayın ihalesini iptal etmeye oy birliği ile karar verdi.

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Yukarıdaki koşullara ilave olarak, transfer sezonunun açılması ve kulüplerin transfer döneminde sağlıklı bir planlama yapabilmesi, liglerin başlamasına çok az bir süre kalması nedeniyle yeniden bir ihale düzenlenmesinin de mümkün olmadığı göz önünde bulundurularak, mevcut yayıncı Digiturk beIN MEDIA GROUP ile 2 yıllık uzatma sözleşmesi yapılmasına oy birliği ile karar verdi.

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TFF İLE DİGİTURK ARASINDA YARIN YAYIN HAKLARI İMZA TÖRENİ DÜZENLENECEK

Türkiye Futbol Federasyonu ile uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN MEDIA GROUP arasında, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık uzatma sözleşmesi imza töreni, 24 Haziran Cuma günü Riva'da düzenlenecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Digiturk CEO'su ve beIN MEDIA GROUP CEO'su Yousef Al-Obaidly'nin katılımı ile gerçekleşecek imza töreni, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

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