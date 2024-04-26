Son Dakika: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuştu | Süper Kupa ve Fenerbahçe'nin kararı | 'İlk kez açıklıyorum...' | Aday olacak mı?

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol ateşinin alev alev yandığı günlerde çok özel açıklamalar yaptı. Kulüpler Birliği ile yaptığı kısa toplantı sonrası, “Geri adım yok. Seçim 18 Temmuz tarihinde” mesajı veren Büyükekşi, kamuoyunda merak edilen her şeyi anlattı.
Büyükekşi Riyad, Şanlıurfa, hakem atamaları, adaylık süreci, kulüplerle ilişkiler, imza toplama sürecinde yaşananlara dair Fanatik Gazetesi'nden Umut Eken'e açıklamalar yaptı. İşte o röportaj:
ELBETTE RAHATSIZLIK YARATACAKTI!
“Futbolun geleceğine dair ciddi adımlar atıp, önce TFF’nin kurumsal yapısını değiştirdik. 100’den fazla bankamatik çalışanı vardı. Elbette bu bir rahatsızlık yaratacaktı! Bu değişim, bir kesimi mutlu etmedi."
SİSTEMİ UYGULAYAN İLK ÜLKEYİZ
"Hakemler dünyanın her yerinde tartışmalı. Bugün El Clasico’da hâlâ top çizgiyi geçti mi geçmedi mi tartışılıyor. Orada olmayan teknoloji bizde var. Bizde böyle bir tartışma mümkün değil. İtalya’dan sonra yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayan ilk ülkeyiz. İspanya ile birlikte VAR kayıtlarını açıklayan iki ülkeden biriyiz."
'İLK KEZ AÇIKLIYORUM...'
"Riyad süreci en acımasızca eleştirildiğimiz dönemdi. Geçen sezon başında kulüplerin isteği ile bir gelir kalemi yaratıp Süper Kupa’yı yurt dışında oynatma kararı aldık. Kulüpler istedi bunu. Suudiler’le anlaştık, 1.6 milyon dolar Galatasaray’a, 1.6 milyon dolar Fenerbahçe’ye avans aldık. Sonra ne mi oldu? İlk kez açıklıyorum."
KULÜPLERİMİZE 1 LİRA MALİYET YARATMADIK
“VAR kayıtlarını açıklamaya başladık. İspanya’dan sonra ilk biz yaptık. Yarı otomatik ofsayt sistemini kulüplerimize 1 lira maliyet yaratmadan hayata geçirdik. İtalya ve bizde var sadece."
EN ÜST DÜZEY HAKEMLERİ GETİRME NİYETİNDEYİZ
"Yabancı gözlemci getirdik. Ki burada yabancı - yerli gözlemcilerin raporları birbiriyle çok uyumlu. Yabancı VAR uygulamasını başlattık. Orada da kriterimiz var. İtalya, Fransa, Almanya, Belçika, Hollanda ve İspanya federasyonları ile sınırlıyız. En üst düzey hakemleri buraya getirmek niyetindeyiz."
'İFTİRALAR ATTILAR'
"Adaleti sağlayabilmek için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ama yine kara propaganda ile karşılaştık. Yabancı VAR hakemleri için daha maç başlamadan yalan yanlış sözler söyleyip, iftiralar attılar.”
YAZI YOLLAYIP ERTELEME İSTEMEDİLER
"Süper Kupa sürecinde de kara bir propaganda ile yanlış bilgilerle TFF’yi hedef tahtasına koymak istediler. Süper Kupa’nın Şanlıurfa’da o tarihte oynanmasına iki kulüp de tam iki ay önce onay verdi. Hiç itiraz olmadı. Sonrasında Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından ‘Süper Kupa ertelensin. Avrupa’daki tüm takımların maçları ertelendi. PSG’nin, Olympiakos’un maçları ertelendi’ dediler. Oysa ki 7 Nisan maçları değil 14 Nisan maçları ertelendi. Biz de ‘14 Nisan’daki Karagümrük maçınızı erteleyelim’ dedik. İstemediler! Yazı yollayıp, ‘Erteleme istemiyoruz’ dediler. Riyad’da, Şanlıurfa’da kulüpler ne istediyse onu yaptık. Tüm bunlara genel bir fotoğraf olarak bakın, TFF’nin kabahatli olduğu yer neresi!”
3 HAFTADA 60 İMZA TOPLANDI
"İmza toplama sürecinde bir dolu karalamayla karşılaştık. Kulüplerin demokratik hakkına saygı duyduk. Hâlâ da saygı duyuyoruz. TFF ana statüsü, maddeler, hukuksal çözümler net. Üstelik daha 3 yıl süremiz varken, olağanüstü genel kurul kararı aldık. Kim yapar bunu! Ama azınlıktaki bazı kulüpler demokratik yollarla imza toplamak yerine başka yollara saptılar. Şu ana kadar 8 Süper Lig kulübü imza verdi, bir başkan verdi. Alt liglerde imza verenlerin tamamı, bir alt lige düşenler ya da düşmesi muhtemel olanlar. Yaklaşık 3 hafta geçti, TFF’ye ulaşan imza sayısı 60 civarı. Birkaç kulüp, tüm kulüpler adına konuşma çabasında."
AVRUPA'NIN 3. İSİM SPONSORLUĞU BİZDE
"Finansal konularda hep kulüplerimizin yanında olduk. Naklen yayın ihalesi, gelir getirici diğer modeller yanı sıra isim hakkından kimsenin hayal etmediği bir para aldık. Trendyol ile 700 milyon liralık anlaşmamız var. Avrupa’da en fazla gelir getiren 3. isim sponsorluğu bu. Sponsorluk gelirlerinde yüzde 230 civarı gelir artışı sağladık. Naklen yayın ihalesinde sezonluk ödeme TL iken, yarısını döviz yarısını da TEFE/ TÜFE’nin üstünde olacak bir şekilde yayıncıya kabul ettirdik. Tüm bunları ‘TFF problemli’ denilen bir dönemde yaptık. Bakın, bazı kulüplerin gece maçları nedeniyle yıllık elektrik harcaması 30 milyon TL civarında. Karaman’da kulüplere güneş enerjisi tesisi için arsa tahsisi aldık. Malatya’da da TFF için GES tesisi için arazi tahsisi sağladık. AKSA ile çalışıyoruz. Böylece TFF tesislerinde yeşil enerji ile sürdürülebilirlik atılımı yapacağız. Kimin aklına gelirdi. Tamamen kişisel ilişkilerim ve TFF yönetimindeki arkadaşlarımızın bireysel çabaları, bakanlıklarımızın, bürokrat dostlarımızın katkılarıyla bu imkanlara ulaştık. Bugün 30 milyon TL’ye Süper Lig’de 2-3 oyuncu oynatan kulüp var. Onlara 3 transfer yapmışız gibi düşünmek lazım."
BAŞKANLIK KONUSUNDAKİ KARARIM...
"Başkanlık sorunuza gelince. Ben zaten şu anda başkanım. Bir hamle yapacak pozisyonda değilim. Orada da çirkin bir propaganda var. Yalan yanlış ‘Aday oldu, karar aldı’ diyen de var; ‘istifa etti, edecek, haftaya, bir dahaki aya’ diyen de var. Şu an için yüzde 50-50 diyelim. ‘Adayım ya da değilim’ demem doğru olmaz. Lig bitsin, futbol ailesinin genel beklentilerine bakalım. Kim burada, kim değil netleşsin! Projelerimizi gerçekleştirmek için hala uygun koşullarımız var mı bakalım, o zaman karar veririz. Ama futbol kamuoyu şunu bilsin, profesyonel iş hayatımda da TFF başkanlığımda da koltuktan güç almak için koltuğa oturmadım, oturmam!"
SPOR MEDYASI BAŞKA, TROLLER BAŞKA
"Eleştirmek ile saldırmak ve iftira atmak arasında büyük bir fark var. Ana akım medyadaki eleştirileri görüyoruz, yorumcumların fikirlerine saygı duyuyoruz. Spor gazetecilerinin neredeyse tamamı, belli bir disiplinle ve ahlaki değerlerle habercilik yapıyor. Ama sosyal medya ve bazı youtube kanalları öyle değil. Zaten onları spor medyası olarak görmüyoruz. Hukuksal mücadelemiz devam ediyor elbette. Ama tespit zamanı geldiğinde yüzde 70’e yakınının bot hesap ve trollerden oluştuğunu görüyoruz. Buradaki niyet TFF’yi yıpratmakla birlikte hakemler üzerinde baskı kurmak. Bakın Halil Umut Meler ve ekibi EURO2024 kadrosuna seçildi. Liverpool - Atalanta maçını yönetti yakın zamanda. Önümüzdeki süreçte de Avrupa’da görev alacaktır, inanıyorum.”
KULÜPLER BİRLİĞİNİN SON AÇIKLAMASI...
"El Clasico’da top çizgiyi geçti mi geçmedi mi hâlâ karar veremediler. Bizdeki uygulamaların hepsini birden yapan ülke yok gibi. 3 temel konu; yayın ihalesi, yabancı kuralı ve harcama limitlerini belirledik. 18 Temmuz bu şartlarda neden geç olsun ki... Maalesef küçük bir grup çoğunluk adına hareket etmeye çalışıyor. Kulüpler Birliği’nin son açıklaması bunun en iyi örneği."
INFANTİNOYA PROJEMİZİ ANLATTIK, ŞAŞTI KALDI
"Avrupa’da rakiplerimizin tüm maçları ertelendi’ dediler. Öyle değil. 14 Nisan maçları ertelendi. Onu da kendileri istemedi. ‘FIFA ile ilişkiler kötü’ diyorlar. Infantino’ya akademi projemizi anlattık, şaştı kaldı. ‘Beni lansmana çağırın lütfen’ dedi. 10+1 altyapı hocasının eğitimini verdik, masrafları bizzat TFF’den karşıladık. Bu hocaları kulüplerimize kazandırdık."
BUNLARI BU TFF YAPMADI MI
"Elektrik gideri 30 milyon TL olan kulüp var. Karaman’da, Malatya’da güneş enerjisi tesisi kurduk, finansmanı biz karşılıyoruz. EURO2024’e tarihte ilk kez lider gittik, yine tarihte ilk kez Avrupa Şampiyonası ev sahipliği aldık. Bunları bu TFF yapmadı mı! Milli takımın yıpratılmasına izin vermeyiz. EURO2024’te hocamız Montella’ya da, milli evlatlarımıza da siper oluruz."