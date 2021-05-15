Son Dakika: Süper Lig'de şampiyon Beşiktaş! Göztepe 2 golle kaybetti
Beşiktaş, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamladı. Siyah-beyazlılar, Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek averaj farkıyla 16. şampiyonluğuna ulaştı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Vida ve 69. dakikada Ghezzal penaltıdan kaydetti. Bu sonucun ardından Galatasaray sezonu ikinci, Fenerbahçe üçüncü sırada tamamladı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş! Nefes kesen lig yarışında mutlu sona siyah-beyazlılar ulaştı.
Beşiktaş, ligin son haftasında Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek averaj farkıyla 16. şampiyonluğuna ulaştı.
PENALTIYLA TEKRAR ÖNE GEÇTİ
Mücadelenin 10. dakikasında Vida ile öne geçen Beşiktaş, 24. dakikada Alpaslan'ın golüyle devreye 1-1'lik skorla girildi.
Dakikalar 69'u gösterdiğinde sahneye Ghezzal çıktı ve şampiyonluğu getiren golü kaydetti.
Beşiktaş, sezonu 84 puan ve +45 averajla tamamladı. Rakibi Galatasaray kazanmasına karşın averaj farkıyla ikinci sırada kaldı.
SÜPER LİG'DE ZİRVE YARIŞININ SON PUAN DURUMU
1) Beşiktaş - 84 puan (+45)
2) Galatasaray - 84 puan (+43)
3) Fenerbahçe - 82 puan (+31)
MAÇTAN DAKİKALAR(İlk yarı)
10. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Ghezzal'ın kullandığı köşe vuruşunda Welinton'un kafayla aktardığı topa hareketlenen Vida'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.
14. dakikada sol kanattan Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içinde topa iyi yükselen Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda direkten dönen top sağ çapraz pozisyondaki Halil'e kadar geldi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaşlı oyuncuların müdahalesiyle kornere çıktı.
24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Berkan Emir'in yaptığı ortada ceza alanı içindeki Atınç Nukan'ın indirdiği topu kafayla kaleye göndermek isteyen Cherif Ndiaye'nin vuruşunda direkten dönen topu takip eden kale önündeki Alpaslan Öztürk meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1. Gol kararı veren hakem Fırat Aydınus, pozisyonun VAR'dan incelenmesinin ardından kararını değiştirmedi.
30. dakikada sol çapraz pozisyondan kazanılan serbest vuruşu kullanan Berkan'ın şutunda kaleci Ersin'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere gitti.
40. dakikada Gökhan'ın sağ kanattan yaptığı ortada ceza alanı içindeki Ghezzal'ın kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü 1-1 sona erdi.
İkinci yarı birazdan...
İLK 11'LER
Göztepe: İrfan Can, Murat, Alpaslan, Atınç, Berkan, Esiti, Obinna, Soner, Ndiaye, Halil, Jahovic.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Gökhan Töre, N'Koudou, Larin.
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