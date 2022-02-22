Son dakika: Süper Lig yayın ihalesinde yeni gelişme! Teklif arttı ama...

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Süper Lig yayın hakları için düzenlenen ilk ihaleye yıllık 2 milyar TL ile giren kuruluş, yenilediği teklifinde %5 artışa gitti ve teklifini 2.1 milyar TL’ye çıkardı.

NTV'nin haberine göre 100 milyon TL artış ile 2.1 milyar TL’ye yükselen teklif, diğer tekliflerden yüksek olmasına rağmen Türkiye Futbol Federasyonu ve kulüplerin beklentilerini karşılamadı.

Federasyon, perşembe günü yapılacak ihale komisyonunda teklifler tekrar gözden geçirerek, 28 Şubat pazartesi günü nihai kararını vermeye çalışacak.

Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüpleri, bu sezon için yayın ihalesinden yaklaşık 2 milyar 650 milyon TL gelir elde ediyor.

TFF'nin Süper Lig TV çıkışı



Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir geçen hafta yayın ihalesiyle ilgili konuştu. Özdemir, "Kulüplerimize uygun, yeterli teklif gelmezse bir Süper Lig Televizyonu kurma alternatifimiz var" dedi.

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Yayın ihalesiyle ilgili olarak ise Nihat Özdemir yeni bir çıkış yaparken şu ifadeleri kullandı, "Pazartesi günü yayın ihalesini yaptık. 15 tane teklif geldi. Katılanlara cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. Revize edilmiş teklifleri bekliyoruz. İlgi ve alaka var ancak elimizden geldiğince bu yayın fiyatını yükseltmeye çalışıyoruz. İnanıyorum ki teklif verenler, asıl tekliflerini henüz vermedi. Rekabeti arttırmak için fiyatı yükselteceklerdir. Daha yüksek teklif gelmesini bekliyoruz. Kulüplerimizin maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Beklediğimiz teklif gelmezse Süper Lig Televizyonu gibi bir televizyon kurulur. Kulüpler, dekoder satışı yapar ve gelir paylaşımı yapılır. Bu da düşüncemiz içerisinde var."