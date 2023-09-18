Son Dakika: Stefan Kuntz'a ödenecek rakam belli oldu

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A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Ermenistan beraberliği sonrası koltuğu sallanan Kuntz'un Japonya yenilgisi son maçı oldu.

TFF yönetimi, Stefan Kuntz'un görevine son verirken, Alman hocaya ödenecek sözleşme fesih bedeli de ortaya çıktı.

Ödenecek rakam

Sabah Gazetesi'nin haberine göre TFF, 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi olan Stefan Kuntz'a, bu tarihe kadar olan alacaklarını ödeyecek. Söz konusu rakamın 1.2 milyon Euro olduğu belirtildi.

Kuntz'un istatistikleri

Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'yla toplam 20 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.