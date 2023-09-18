×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Son Dakika: Stefan Kuntz'a ödenecek rakam belli oldu

Güncelleme Tarihi:

#Stefan Kuntz#Milli Takım#Tazminat
Son Dakika: Stefan Kuntza ödenecek rakam belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 09:01

Milli takımda Stefan Kuntz dönemi sona ererken, TFF'nin Alman teknik adama ödeyeceği rakam belli oldu. Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunan Stefan Kuntz'a söz konusu tarihe kadar olan alacakları ödenecek.

Haberin Devamı

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi. Ermenistan beraberliği sonrası koltuğu sallanan Kuntz'un Japonya yenilgisi son maçı oldu.

TFF yönetimi, Stefan Kuntz'un görevine son verirken, Alman hocaya ödenecek sözleşme fesih bedeli de ortaya çıktı.

Ödenecek rakam

Sabah Gazetesi'nin haberine göre TFF, 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi olan Stefan Kuntz'a, bu tarihe kadar olan alacaklarını ödeyecek. Söz konusu rakamın 1.2 milyon Euro olduğu belirtildi.

Kuntz'un istatistikleri

Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'yla toplam 20 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Stefan Kuntz#Milli Takım#Tazminat

BAKMADAN GEÇME!