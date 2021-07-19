Son Dakika: Rosier'den menajerine Galatasaray talebi! Beşiktaş için...

Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Valentin Rosier transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve siyah-beyazlı kulübün bonservisini almak istediği Fransız oyuncuya Galatasaray da talip olmuş ve Rosier'nin bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Sporting'e teklif yapmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Rosier'den flaş bir hamle geldi.

A Spor'un haberine göre başarılı sağ bek, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve Galatasaray'ın kendisi için Sporting'e teklif yapmamasını talep etti. Rosier, Beşiktaş'ta oynamak istediği için bu talepte bulunduğu belirtildi.

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