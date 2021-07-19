Son Dakika: Rosier'den menajerine Galatasaray talebi! Beşiktaş için...
Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'la Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Valentin Rosier'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız yıldız menajerine, sarı-kırmızılı takımla ilgili talebini iletti.
Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Valentin Rosier transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve siyah-beyazlı kulübün bonservisini almak istediği Fransız oyuncuya Galatasaray da talip olmuş ve Rosier'nin bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Sporting'e teklif yapmıştı.
Yaşanan gelişmelerin ardından Rosier'den flaş bir hamle geldi.
A Spor'un haberine göre başarılı sağ bek, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve Galatasaray'ın kendisi için Sporting'e teklif yapmamasını talep etti. Rosier, Beşiktaş'ta oynamak istediği için bu talepte bulunduğu belirtildi.
Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...