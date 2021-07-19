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Futbol
Haber Giriş: 19.07.2021 - 12:19 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Rosier'den menajerine Galatasaray talebi! Beşiktaş için...

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Son Dakika: Rosier'den menajerine Galatasaray talebi! Beşiktaş için...

Son dakika transfer haberi... Beşiktaş'la Galatasaray'ın transferi için uğraş verdiği Valentin Rosier'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız yıldız menajerine, sarı-kırmızılı takımla ilgili talebini iletti.

Beşiktaş ile Galatasaray'ı karşı karşıya getiren Valentin Rosier transferinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren ve siyah-beyazlı kulübün bonservisini almak istediği Fransız oyuncuya Galatasaray da talip olmuş ve Rosier'nin bonservisini elinde bulunduran Portekiz ekibi Sporting'e teklif yapmıştı.

Yaşanan gelişmelerin ardından Rosier'den flaş bir hamle geldi.

A Spor'un haberine göre başarılı sağ bek, menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve Galatasaray'ın kendisi için Sporting'e teklif yapmamasını talep etti. Rosier, Beşiktaş'ta oynamak istediği için bu talepte bulunduğu belirtildi.

Son Dakika: Rosierden menajerine Galatasaray talebi Beşiktaş için...

Son Dakika: Rosierden menajerine Galatasaray talebi Beşiktaş için...

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