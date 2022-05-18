Son Dakika: Ronaldo'nun paylaşımı şaşırtmıştı! İlginç gerçek ortaya çıktı...

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde en büyük oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile paylaştığı fotoğrafla İngiliz futbolseverleri şaşırttı.

Dünyanın en çok kazanan sporcularından biri olan Portekizli yıldız oyuncu, oğlu Cristiano Ronaldo Jr. ile birlikte kriyoterapi odasından bir fotoğraf paylaşmıştı. Söz konusu fotoğrafın, Cheshire'de bulunan yerel bir spor salonu olan The Cpase Health Club'da çekildiği ortaya çıktı.

AYLIK ÜCRETİ 225 STERLİN

Milyarder futbolcunun, Manchester United tesisleri ve milyonluk evinde bulunan özel spor salonu dururken aylık ücreti 225 Sterlin olan yerel bir spor salonunu tercih etmesi ve orada oğluyla birlikte spor yapması şaşkınlık yarattı.

Futbolcuların, futbolcu eşlerinin ve sosyetik simaların zaman zaman tercih etmesiyle bilinen The Cpase Health Club'ın üye sayısı 800 ile sınırlı. Spor salonunun müdavimleri arasında Jordan Pickford, Brendan Rodgers, Shay Given ve Andrew Flintoff gibi isimlerin olduğu kaydediliyor.

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