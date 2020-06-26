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Haber Giriş: 26.06.2020 - 18:31,Son Güncelleme:

Son Dakika | Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetti!

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Son Dakika | Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshetti!
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Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Oğulcan Çağlayan'ın Rizespor ile olan sözleşmesi feshedildi.

Oğulcan Çağlayan, Çaykur Rizespor ile olan sözleşmesini feshetti.

Rizespor, Galatasaray’a transfer olacağı konuşulan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesini 1 yıl uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu’na bildirmişti. Genç futbolcu opsiyonu tek taraflı olarak feshetti.

Çaykur Rizespor'dan ilk açıklama!

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, TRT Spor'a "Oğulcan Çağlayan'ın bu hamlesinden sonra son kararı TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu verecek." şeklinde açıklama yaptı.

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