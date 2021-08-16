Son dakika: Nordin Amrabat'ın yeni takımı belli oldu! 2 yıllık...

Süper Lig'de bir dönem Kayserispor ve Galatasaray formaları da giyen Faslı futbolcu Nordin Amrabat'ın yeni takımı belli oldu.

34 yaşındaki hücum oyuncusu, Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı. Amrabat, AEK'da 7 numaralı formayı giyecek.

İmzanın ardından kısa bir açıklama yapan Amrabat, "Burada olmak benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Faslı futbolcu, son olarak Suudi Arabistan ekibi Al Nasr forması giymişti.

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