Son Dakika: Luis Nani, Adana Demirspor için İstanbul'a geliyor!

Haberin Devamı

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Luis Nani, Türkiye'ye dönüyor.

Son olarak Avustralya'dan Melbourne Victory'de oynayan Nani, geçtiğimiz günlerde takımına veda etmişti.

ADANA DEMİRSPOR İÇİN GELİYOR

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Portekizli yıldız, prensip anlaşmasına vardığı ADANA DEMİRSPOR ile son görüşmeleri yapmak için bugün İstanbul'a gelecek.

36 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de oynadı ve Süper Lig'de 28 maçta 8 gol, 9 asistlik performans sergiledi.