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Son Dakika: Luis Nani, Adana Demirspor için İstanbul'a geliyor!

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#Transfer#Nani#Adana Demirspor
Son Dakika: Luis Nani, Adana Demirspor için İstanbula geliyor
Gamze TÜRK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 12:19

Son olarak Avustralya ekibi Melbourne Victory'de forma giyen Luis Nani, Adana Demirspor için Türkiye'ye geliyor.

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Luis Nani, Türkiye'ye dönüyor.

Son olarak Avustralya'dan Melbourne Victory'de oynayan Nani, geçtiğimiz günlerde takımına veda etmişti.

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ADANA DEMİRSPOR İÇİN GELİYOR

Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Portekizli yıldız, prensip anlaşmasına vardığı ADANA DEMİRSPOR ile son görüşmeleri yapmak için bugün İstanbul'a gelecek.

36 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de oynadı ve Süper Lig'de 28 maçta 8 gol, 9 asistlik performans sergiledi.

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#Transfer#Nani#Adana Demirspor

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