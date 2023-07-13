Son Dakika: Luis Nani, Adana Demirspor için İstanbul'a geliyor!

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Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Luis Nani, Türkiye'ye dönüyor.
Son olarak Avustralya'dan Melbourne Victory'de oynayan Nani, geçtiğimiz günlerde takımına veda etmişti.
ADANA DEMİRSPOR İÇİN GELİYOR
Spor Arena'nın edindiği bilgiye göre; Portekizli yıldız, prensip anlaşmasına vardığı ADANA DEMİRSPOR ile son görüşmeleri yapmak için bugün İstanbul'a gelecek.
36 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunda Fenerbahçe'de oynadı ve Süper Lig'de 28 maçta 8 gol, 9 asistlik performans sergiledi.