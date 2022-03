Son dakika: Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan yayın ihalesi ve MHK kararı hakkında açıklamalar

Haberin Devamı

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Bugünkü toplantının iki ana gündem maddesi vardı. Bir tanesi MHK'nin kararı, o karar konuşuldu. Kulüp başkanlarımız, 8 başkan fiilen, 8 başkan da online olarak katıldı. Barcelona'ya iner inmez Burak Başkan da iştirak ettiler. Toplantıda olmayan kulüplerimiz Konyaspor ve Alanyaspor'du.

"MHK'NIN KARARININ ZAMANLAMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR"

Görüş ayrılıkları olmasına rağmen genellikle başkanlarımız MHK'nin aldığı kararın zamanlamasıyla alakalı olarak endişelerini dile getirdiler. Bu konuda hemen hemen her kulübümüz hemfikirdi. Şekil olarak da tabii ki detaylı olarak hangi kriterler göz önünde bulundurularak hakemlerle yol ayrımına gelindiği konusunda kulüp başkanlarımızın kafasında ciddi soru işaretleri ve endişeleri olduğunu ifade edebilirim. Burası Kulüpler Birliği'yse her kulübün, her başkanın farklı görüşlerinin olması da doğal. Üzerinde görüş ve fikir birliğine vardığımız konu; zamanlama açısından uygun olmadığı yönünde görüş ifade ettiler. Bazı başkankarımız da şekil olarak hangi kriterlerin göz önünde bulundurulduğu konusunda görüş belirttiler. Eğer kamuoyundaki tartışmaların üzerinden gidecek olursak bu uygulamada en fazla sıkıntıyı yaşayan kulüp Trabzonspor Kulübü'dür. Bu uygulama keşke devre arasında olsaydı, yetişmiyorsa sezon sonunda yapılması çok daha doğru ve uygun olurdu.

"KARARI MHK ALDI, TFF ONAYLADI"



"MHK'nin almış olduğu, TFF'nin onayladığı ve yürürlüğe koyduğu bir karardır. 10 haftalık sürecin nasıl geçeceği konusunda insanların kafasında ciddi soru işaretleri var. Bugünkü konuşmada teminatı veren MHK Başkanı'ydı. Bu kararı veren kurum, aynı zamanda bu kararın ve ileriye dönük olarak işleyişin sorumluluğunu üzerine almıştır. O kararı verip, sorumluluğu üzerine alan insanları da neden böyle bir karar aldınız diye eleştirmek de doğru ve sağlıklı bir bakış açısı olmaz.

"HESAPLAYIP BU KARARI ALMIŞLARDIR"



MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu bugün yaptığı çıklamada; "8 binin üzerinde bir kadromuz ve 6 bin civarında bir hakem kadromuz var" dedi. Böylesine geniş bir rakama sahip oldukları yerde en ince detayına, ayrıntısına kadar hesaplayarak böyle bir kararı almışlardır diye düşünüyorum.

"SIKINTIMIZ İSİMLERLE DEĞİL SİSTEMLE"



"TFF ve MHK ile Kulüpler Birliği'nin oluşturduğu MHK Çalışma Grubu... Açık ve net olarak ifade etmiştik daha önce. Bizim sıkıntımız isimlerle değil, sistemle. Sistemin çağdaş, şeffaf olmadığı ve sistemden kaynaklanan sıkıntıların yansıdığı bir süreç yaşadığımızı, sistemdeki sıkıntıları çözmediğimiz takdirde olmaz. 20 yılda 13 MHK değişmiş, biz hala aynı sıkıntıları konuşuyoruz. David Elleray'nin danışman olarak atanmasından sonra bütün çalışmalarımız sistemdeki sıkıntılar üzerindeydi. Atamalar, terfiler, hakem değişiklikleriyle alakalı olarak... Kulüplerimizin ne bir dahli vardır ne de bir önerisi olmuştur. Bizim çalışmalarımız sistemle alakalıydı. Son dönemde gelişen olaylar ortak çalışma grubunun bilgisi dışında ortaya çıkmıştır."

"YAYIN GELİRLERİNDE BÜYÜK GERİLEME VAR"

"3 sene geriye gidelim. 3 sene önce Süper Lig kulüplerine 3 puan karşılığında naklen yayından 800 bin euro geliyordu. Süreç içerisinde tamamen TL'ye dönüş ve talep edilen indirimlerle bugün itibariyle gelinen noktada 3 puan karşılığında alınan para 180 bin euro. 3 senede kulüplerimiz yüzde 80'e varan bir gelir kaybına uğramış durumdalar. 4 büyük kulüp ve bazı şirket kulüpleri haricinde Anadolu kulüplerimizin gelirlerinin yüzde 80, 90'ı yayın gelirlerinden oluşuyor. İsim vermekten çekinmeyecğeim. Gelir gider dengesini en iyi muhafaza eden, en disiplinli finansal ve ekonomik politika izleyen Sivasspor, bugün 100 milyon TL'ye varan bir bütçe açığıyla karşı karşıya."

"ANADOLU FUTBOLU YOKSA TÜRK FUTBOLU YOK"



"4 sene önce 550 milyon dolar diye ifade edilen gelir, bugün itibariyle 2 milyar 675 milyon TL, yanılmıyorsam 150 milyon dolar. Döviz cinsinden değerlendirirsek, 400 milyona yakın bir gelir kaybı söz konusu. Anadolu kulüplerimizin tamamının gelirlerinin yüzde 80, 90'ı yayın gelirlerinden oluşuyor. Maalesef bu kulüplerimizin tamamı naklen yayın gelirlerini 2 yıllık, 3 yıllık, 4 yıllık hatta 5 yıllık süreyle bankalara temlik ederek kredi kullandı. O geliri sabit görerek bunu yaptılar kulüplerimiz. Anadolu futbolu yoksa Türk futbolu yoktur. Anadolu futbolu 4'ten büyüktür. Anadolu futbolu çöküntüye uğradığı anda ülke futbolu çöker."

"İHALE SÜRECİ DEVAM EDİYOR, ÇÖZÜLMEYECEK GİBİ DEĞİL"



"Anadolu takımlarının gelir kaybı, 3 sene sonra bugün yayıncı kuruluş tarafından algılanmış durumda. Bununla ilgili olarak da dün akşam bir bildiri yayınladılar. Şu kadar para verdik ama ihale bize verilmediği için büyük finansal açmazın içerisine gireceksiniz şeklinde bir açıklamaydı. İhalelere yatkın bir insan olmadığımdan dolayı ihale süreci devam ettiği için belirleyici ifadeler kullanmanın sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Ancak durum çok karmaşık değil, çok açık da değil. Çözülmeyecek gibi de değil. Ekonominin bu kadar stabil olmadığı bir süreçte ihale tarihinin gelmesi, bu süreç devam ederken kuzeyde bir savaşın patlak vermiş olması büyük şanssızlık. İnşallah en kısa süre içerisinde kulüplerin menfaatine olacak bir neticeyle sonuçlandırırız diye temenni ediyorum."