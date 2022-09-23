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Son Dakika: İsmail Kartal servet istedi, rota milli takıma döndü!

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#İsmail Kartal#Samsunspor#Transfer
Son Dakika: İsmail Kartal servet istedi, rota milli takıma döndü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 23, 2022 08:37

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra henüz herhangi bir takım çalıştırmayan İsmail Kartal'ın masaya oturduğu 1. Lig ekibinden istediği rakam gündeme bomba gibi düştü.

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İsmail Kartal, 2022-2023 sezonunun başlamasıyla birlikte birçok Süper Lig ekibiyle anılmaya başladı. Ankaragücü ve Hatayspor ile adı geçen Kartal, sürpriz bir takımla görüşme yaptı.

Bayram Bektaş ile yollarını ayıran Yılport Samsunspor teknik direktörlük görevi için gündemine İsmail Kartal'ı aldı ve görüşme yaptı. Yapılan görüşmede İsmail Kartal'ın istediği yıllık ücret, Samsunspor'un masadan kalkmasına neden oldu.

BAŞKAN ŞOKE OLDU

Ajansspor'un haberine göre, Başkan Yüksel Yıldırım'la görüşen Kartal, Samsunspor'dan yıllık 2 milyon Euro istedi. Tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal'ın istediği karşısında şoke olan Yıldırım, listesine sürpriz bir ismi ekledi.

ROTA MİLLİ TAKIM

Samsunspor'da teknik direktörlük görevi için gündeme gelen son isim A Milli Takım 'da Stefan Kuntz'un yardımcısı olan Kenan Koçak oldu.

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Öte yandan; Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'ın ilk olarak Aykut Kocaman'la görüştüğü, Kocaman'ın bu sezon takım çalıştırmak istemediği ve İsmail Kartal ismini önerdiği belirtildi.

SAMSUNSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU

Spor Toto 1. Lig'in ilk 6 haftasında 2 galibiyet, 3 beraberlik ile 1 mağlubiyet elde eden Samsunspor, 9 puanla 7. sırada yer alıyor. Karadeniz ekibi, milli ara sonrasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

 

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#İsmail Kartal#Samsunspor#Transfer

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