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Haber Giriş: 27.11.2020 - 16:39 | Son Güncelleme:

Son dakika haberi | Yayıncı kuruluştan kulüplere 200 milyon TL'lik müjde

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Son dakika haberi | Yayıncı kuruluştan kulüplere 200 milyon TL'lik müjde
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TFF ile yayıncı kuruluş arasındaki ödeme krizi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devreye girmesi sonrası çözülmüştü. Kulüplerin hesabına Bakan Kasapoğlu'nun girişimiyle bugün 200 milyon TL'lik ödeme yapıldı.

Spor Arena Özel | Türkiye Futbol Federasyonu ve yayıncı kuruluş arasında süren ödeme krizi Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın devreye girmesi sonrası çözülmüştü.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, anlaşmayı "TFF Başkanı Nihat Özdemir ve beIN Media Group CEO'su Yousef Al-Obaidly ile Bakanlığımızda bir araya geldik. TFF ile beIN SPORTS arasında anlaşma sağlandığı bilgisini paylaşmak isterim. Her iki tarafa da teşekkür eder, Türk futboluna hayırlı olmasını dilerim'' ifadeleriyle açıklamıştı.

Kulüplerin yıllık 3 milyar TL’lik isteğine karşın beIN Sports 2.35 milyar TL’de ısrarlıydı. Sonrasında yapılan görüşmelerin ardından taraftar orta yolu buldu ve yayın krizi aşılmış oldu.

Kulüplerin hesabına Bakan Kasapoğlu'nun girişimiyle bugün itibariyle 200 milyon TL'lik ödeme yapıldı.

Son dakika haberi | Yayıncı kuruluştan kulüplere 200 milyon TLlik müjde

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