Son Dakika Haberi... Tokyo'da tarihi madalyalar! 14 kez kürsü...

Tokyo Paralimpik Oyunları’nda Türkiye fırtınası devam ediyor. Ay yıldızlılar, dün de 1 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 2 madalya kazanıp toplamda 14 kez kürsüye çıktı. Bununla beraber, ilk kez oyunlara eklenen para tekvandodaki bu başarılar, ilkler arasındaki yerini aldı.

Meryem Betül Çavdar, para tekvando K44 49 kilo finalinde Peru’dan Leonor Carranza’ya 34-21 mağlup olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Mahmut Bozteke de K44 61 kiloda İtalyan Antonio Bossolo’yu hakem kararıyla yenerek bronz madalya kazandı.

Golbolde altın madalya için ABD ile karşılaşacağız

Golbol Kadın Milli Takımımız, yarı finalde Japonya’yı 8-5 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Milli Takımımız, altın madalya maçında bugün saat 11.45’de Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Ay yıldızlılar, karşılaşmadan yenik ayrılsa bile madalyayı garantilemiş oldu. Ayrıca milli para atletimiz Hamide Doğangün, T53 400 metre finalinde 58.67’lik derecesiyle paralimpik oyunlar 6.’sı oldu. Yüzücümüz Elif İldem, S2 50m sırtüstü finalinde, 1:32.49’luk derecesiyle paralimpik oyunlar 8.’si oldu.