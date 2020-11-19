Son Dakika Haberi | Beşiktaş'tan Tahkim Kurulu'nun Ersin Destanoğlu kararı sonrası açıklama!

İşte Beşiktaş'ın açıklaması;

Futbol Takımımızın Süper Lig’in 8. haftasında Gaziantep FK ile oynadığı maçta, kalecimiz Ersin Destanoğlu’na hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından gösterilen direkt kırmızı kart neticesinde, sahada uğradığımız haksızlığın giderilmesi adına yapmış olduğumuz yerinde itirazın TFF Tahkim Kurulu tarafından hangi gerekçe veya gerekçelerle reddedildiğini merak etmekteyiz.

Yeşil sahada meydana gelen haksızlıkların gelecek maçlara sirayet etmemesi hususunda adaleti tesis etmekle yükümlü TFF Tahkim Kurulu’nun, hiçbir suretle izah edilebilirliği olmayan söz konusu kararı, haksızlığın devamına ve adalete olan inanca gölge düşmesine neden olmuştur.

Saygılarımızla,

Beşiktaş JK