Son Dakika: Galatasaray'dan transferde Oğuzhan Özyakup sürprizi! Seçim sonrası...

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Yeni başkanın ve teknik direktörün kim olacağı konusundaki belirsizlik sürse de Galatasaray 'da transfer temasları devam ediyor.

Orta sahaya önemli takviyeler yapması beklenen Sarı-Kırmızılı ekibin gündemine sürpriz bir isim geldi. Uzun yıllardır Beşiktaş forması giyen Oğuzhan Özyakup, menacerler tarafından Galatasaray'a önerildi.

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SEÇİM SONRASI KARAR VERİLECEK

Fanatik'in haberine göre; formdan düşen, ancak bonservisi elinde olan 29 yaşındaki futbolcu hakkındaki son karar, Sarı-Kırmızılı kulübün 11 Haziran'da gerçekleşecek olan kongresinden sonra verilecek.

Özellikle geride bıraktığımız sezonda forma şansı bulmakta çok zorlanan Oğuzhan, 17 maçta sadece 819 dakika şans bulabildi ve toplamda 1 asist yaptı. Bu arada Galatasaray'a önerilen Oğuzhan'ın, Başakşehir, Karagümrük ve Hatay'la da transfer görüşmesi yaptığı gelen haberler arasında.

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GÜNÜN ÖNE ÇIKAN GALATASARAY İDDİALARI

ORTAK İSİM CENK ERGÜN

Galatasaray 'da çeşitli dönemlerde idari menacerlik görevinde bulunan, son olarak Dursun Özbek başkanlığındaki şampiyonluk kadrosunu kuran Cenk Ergün, bu dönemde de başkan adaylarının paylaşamadığı isim oldu. 11 Haziran'da gerçekleşecek kongrede kimin başkan seçileceği büyük merak konusu. Ancak başkan kim olursa olsun, transfer işlerini kimin yürüteceği şimdiden belli. Hatırlanacağı üzere başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, futbol şubesini Cenk Ergün'e emanet edeceğini açıklamıştı. İptal edilen kongrede aday olmayan, ancak yeni seçim öncesi adaylığını açıklayan Dursun Özbek ise uzun süredir Hamamcıoğlu adına transfer görüşmeleri yapan Ergün'e bir mesaj yolladı.

Mesaj üstüne açıklama

"Çok taraflı hareket ediyorsun" diyerek Ergün'ün Hamamcıoğlu'na yakın olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Dursun Özbek'in de eski yol arkadaşıyla tekrar çalışmak istediği ortaya çıktı. Cenk Ergün de Özbek'ten gelen bu mesaj sonrası yazılı bir açıklama yayınlayarak, "Ben iki adaya da eşit mesafede bir profesyonelim" diyerek, Eşref Hamamcıoğlu cephesinde şaşkınlık, Dursun Özbek cephesinde ise sevinç yaratmıştı.

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Aynı görevle devam edecek

Ergün'ün şu sıralarda her iki adayın da transfer listelerini tamamlamaya çalıştığı, hem oyuncularla hem de hoca adaylarıyla masaya oturduğu belirtiliyor. Seçimden sonra kim başkan seçilirse seçilsin, Cenk Ergün'ün yine idari menacer olarak kulüpte profesyonel bir göreve getirileceği öğrenildi. Takviyelerin ve sezon açılış programının daha fazla gecikmemesi adına da Cenk Ergün şimdiden transfer işlerini bitirmeye çalışıyor.

Biletini Terim kesmişti

Özbek'le birlikte çalışırken, Igor Tudor'la yolların ayrılması ve Fatih Terim'in takımın başına geçmesiyle beraber, Cenk Ergün de Florya'daki görevlerinden pasifize edilmişti. O dönem yapılan erken seçimi de Mustafa Cengiz'in kazanması, kısa süre içinde Ergün'ün yolun sonuna gelmesine yol açmıştı. Bu durumda Özbek'in yine Fatih Terim'le çalışması halinde Cenk Ergün'ün akıbetinin ne olacağı ise merak konusu.

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RYAN BABEL: FEDAKARLIK YAPMAYA HAZIRIM

Galatasaray 'la sözleşmesi sona eren Ryan Babel, ne yapıp edip Galatasaray'da kalmak istiyor. 35 yaşındaki futbolcu, Sarı-Kırmızılı yetkililere haber göndererek, seçimden önce mukavele imzalamak istediğini iletti. Ancak mevcut yönetimin bu konuda herhangi bir hamle yapmayacağı belirtiliyor. Babel, gerekirse kazancından feragat etmeye hazır olduğunu da kulübe bildirdi. Yıllık 2.5 milyon Euro'ya oynayan Hollandalı futbolcunun, bu kez 1 milyon Euro'ya "Evet" diyeceği öğrenildi. Diğer taraftan Babel'in başka İstanbul kulüpleriyle de temasta olduğu gelen haberler arasında.

SERI VE ONYEKURU HABER BEKLİYOR

Galatasaray 'ın transfer gündeminde yine Seri ve Onyekuru rüzgarı esiyor. İki futbolcu da daha önce kiralık olarak formasını giydikleri Sarı-Kırmızılı kulübe geri dönmek istiyor. Championship'te şampiyon olup Premier Lig'e yükselen Fulham'daki sözleşmesi biten ve boşa çıkan Jean Michael Seri ile Olympiakos'ta aradığını bulamayan, süre almakta dahi zorlanan ve ayrılık kararı veren Henry Onyekuru, Galatasaray'a haber yolladı. Seçim süreci nedeniyle herhangi bir somut adım atılamazken, oyunculara, "Bizden haber bekleyin" mesajı verildi. Galatasaray adına her iki oyuncuyla da görüşme yapıldığı ve son derece uygun maliyetlerle bir prensip anlaşması sağlandığı ifade ediliyor.

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TORRENT'TEN PENA RAPORU

Barcelona'dan Pena'nın bir kez daha kiralanması gerektiğini düşünen İspanyol hoca, Muslera ile birlikte bu bölgenin tamamen emin ellerde olacağını belirtiyor. Ancak genç İspanyol kalecinin, Barcelona'da Ter Stegen'in yedeği olması bekleniyor. Pena eğer B takımına gönderilmezse, Galatasaray 'ın genç kaleciyi tekrar almasının çok zor olduğu ifade ediliyor.

RUMENLERİN HAGI İDDİASI

Galatasaray 'da başkanlık seçimi için geri sayım devam ederken, Avrupa basınında Sarı-Kırmızılı kulüple ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Son olarak Rumen medyası, Galatasaray'ın Glasgow Rangers forması giyen Ianis Hagi'nin bonservisi için harekete geçtiğini ve İskoç kulübüne 7 milyon Euro önerdiğini ileri sürdü. Kulübüyle 2024'e kadar mukavelesi bulunan 23 yaşındaki Rumen oyuncunun da çocukluğundan beri taraftarı olduğu Galatasaray'a gitmeyi çok istediği, haberin detayları arasında yer aldı. Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, İstanbul'da doğdu ve aynı zamanda bir Türk vatandaşı.

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