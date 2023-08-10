Son dakika: Galatasaray, Tete transferini resmen açıkladı! İşte maliyeti...

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Galatasaray, Tete transferi için ilk resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada Tete ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

KAP'A YAPILAN MAAŞ VE İMZA PARASI BİLDİRİMİ

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcu Mateus Cardoso Lemos Martins ile 4+1 sezon opsiyonlu olmak üzere transferi konusunda anlaşmaya varılmış olup her bir sezon için net 2.800.000 euro garanti ücret ile toplam 3.100.000 euro net imza ücreti ödenecektir.

HANDE YENER'DEN BODRUM ŞARKISI

Galatasaray, Tete transferini işaret eden ilk paylaşımda Hande Yener'in 'Bodrum'a da gittik beraber' şarkısını kullandı.

💬 1 yeni mesaj:



“Yeni bir duyurumuz var!”



Mesajı okuyunca biz: 😅 pic.twitter.com/GedwtYcsvs — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 10, 2023

ÇEKİMLERDEN İLK GÖRÜNTÜ İNTERNETE SIZDI

Tete resmi olarak açıklanmasa da sarı kırmızılılar, oyuncuyu kulübe getirdi. Video çekimleri gerçekleştirilen oyuncunun bugün resmi olarak duyurulması bekleniyor ancak KAP bildirimi gelmeden müzeden sızan görüntü sarı kırmızılı kulüpte kriz yarattı.

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GÖREVİNE SON VERİLECEK

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı kulübün müzesi kapalı olmasına rağmen Tete'nin transfer videosu çekiminden sızdırılan fotoğrafı yayan kişiyi güvenlik kameralarından araştırıyor.

Galatasaray Kulübü, söz konusu Fotoğraf KAP bildirimi öncesi paylaşıldığı için görüntüyü sızdıran kişiyi tespit etmesi halinde görevine son verecek.

Tete KİMDİR?

15 Şubat 2000 tarihinde Brezilya’nın Alvorada kentinde doğan Tetê, Gremio altyapısında yetişerek 2018 yılında A takıma yükseldi.

İleri uçta kanatlarda oynayan Sambacı, 2019 kış transfer sezonunda 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına transfer oldu.

Ukrayna’da geçirdiği sezonlarda iki lig şampiyonluğu, bir yerel kupa şampiyonluğu ve bir yerel Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki futbolcu, Shakhtar’da çıktığı 108 maçta 31 gol ve 15 asistlik performans ortaya koydu.

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Ukrayna’nın içinde bulunduğu siyasal olaylar sebebiyle 2022 Mart’ının sonunda Olympique Lyon’a kiralanan oyuncu, burada 30 maçta 8 gol ve 10 asistlik performansıyla dikkat çekti. Son sezonunu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City’de geçiren Brezilyalı, burada 14 maça çıktı ve bir kez fileleri sarstı. Piyasa değeri olarak Ukrayna liginin en değerli oyuncusu olarak gösterildi.