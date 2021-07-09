Son Dakika Transfer Haberi: Galatasaray resmen açıklamadı ama yeni takımıyla idmana çıktı!

Galatasaray forması altında 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında toplamda 24 maça çıkan Okan Kocuk, Giresunspor yolunda.

Sarı-Kırmızılı takım ile yolları ayrılması beklenen Okan Kocuk, iki kulüpten resmi bir transfer açıklaması gelmemesine rağmen ligin yeni takımı ile idmana çıktı.

25 yaşındaki oyuncu Bursaspor altyapısında yetişmiş ve Bandırmaspor ile İstanbulspor'da da forma giymişti.

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