Son Dakika: Galatasaray Nef'te Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı

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Galatasaray Nef, başantrenör Andreas Pistiolis ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
İŞTE O AÇIKLAMA
2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.
Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Galatasaray Spor Kulübü