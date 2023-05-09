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Son Dakika: Galatasaray Nef'te Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı

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#Andreas Pistiolis#Galatasaray Nef#Basketbol
Son Dakika: Galatasaray Nefte Andreas Pistiolis ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 14:54

Galatasaray Nef, başantrenör Andreas Pistiolis ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

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Galatasaray Nef, başantrenör Andreas Pistiolis ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA

2021/22 sezonu ikinci yarısından itibaren Galatasaray Nef Başantrenörü olarak görev yapan Andreas Pistiolis ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.

Geçtiğimiz sezon mart ayında getirildiği Erkek Basketbol A Takım Başantrenörlüğü görevi süresince özveri ile çalışan Andreas Pistiolis'e kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Galatasaray Spor Kulübü

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#Andreas Pistiolis#Galatasaray Nef#Basketbol

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