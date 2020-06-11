Son Dakika | Felipe Melo'dan olay itiraflar: 'Türkiye'deki en iyi Brezilyalı oldum'

Galatasaray'ın unutulmaz oyuncularından Palmeiras'ın Brezilyalı yıldızı Felipe Melo, flaş açıklamalarda bulundu.

REAL MADRID BENİ İSTEDİ

Real Madrid'in kapısından döndüğünü dile getiren Melo, "Real Madrid beni transfer etmek istedi, menajerim bana Dünya Kupası'ndayken bunu söyledi. Ancak çeyrek finaldeki olaydan sonra, kırmızı kartın ardından Real Madrid işi olmadı" dedi.

EN İYİ BREZİLYALI OLDUM

Galatasaray kariyeri hakkında ise iddialı ifadeler kullanana Melo, "Galatasaray'da, Türkiye'deki en iyi Brezilyalı oldum. 4 yılda 8 kupa kazandım. Real Madrid'e gitsem tarih yazabilir miydim? Evet, ama belki de sonsuza dek kalbimde olan Galatasaray'da bugünkü sevgiye sahip olamazdım" şeklinde konuştu.

Melo sözlerini, "Juventus, Fiorentina'dayken benim 25 milyon euroluk serbest kalma bedelimi ödedi ve transfer etti. Bugün işler farklı, insanlar 30-40-50 milyon euro ödüyor. 25 yaşındaki o Felipe Melo şu anda olsa, 80 milyon euro ederdim. Güçlü, defansif olarak iyi ve hareketli bir oyuncuydum." ifadeleriyle tamamladı.