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Haber Giriş: 16.04.2020 - 20:58,Son Güncelleme:

Son Dakika | Felipe Melo'dan Galatasaray mesajı! "Döneceğim"

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Son Dakika | Felipe Melo'dan Galatasaray mesajı! "Döneceğim"
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Galatasaray'ın eski yıldızı Felipe Melo, konuk olduğu canlı yayında sarı-kırmızılı kulübü unutamadığını vurguladı.

Bir dönem Galatasaray forması giyen Palmeiras'ın yıldızı Felipe Melo, katıldığı canlı yayında çarpıcı ifadeler kullandı.

"Juventus mu Galatasaray mı" sorusuna yanıt veren Melo, "Galatasaray benim kalbim. Cimbombom!" dedi.

Ayrıca Brezilyalı yıldız, bir gün Galatasaray'a geri döneceğini vurguladı.

Galatasaray formasıyla 154 maça çıkan Felipe Melo, 18 gol attı ve 12 asist yaptı.

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