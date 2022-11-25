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Son Dakika: Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti

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#Fatih Terim#Nuriye Terim#Fatih Terim Annesi
Son Dakika: Fatih Terimin annesi Nuriye Terim hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2022 10:52

Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, bu sabah hayatını kaybetti. Bir süredir rahatsızlığı bulunan Nuriye Terim 91 yaşında hayata gözlerini yumdu.

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Fatih Terim'in acı günü... Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, bu sabah hayatını kaybetti.

Adana'da özel bir hastanenin morguna kaldırılan Nuriye Terim'in cenazesinin, yarın eşi Talat Terim'in kabrinin yanında toprağa verileceği öğrenildi. 

Terim, Adana'da yaşayan annesinin rahatsızlığından dolayı son olarak memleketine gitmişti. Fatih Terim, geçtiğimiz günlerde Abdurrahim Albayrak'ın torunu Batuhan Bostancı'nın vefat haberi sonrası İstanbul'a gelmişti.

Öte yandan, Fatih Terim de taziyeleri kabul etmek ve cenaze törenine katılmak için Adana'ya hareket etti.

Nuriye Terim'in cenazesi, 26 Kasım 2022'de düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

NURİYE TERİM KİMDİR?

Fatih Terim'in annesi olan ve 1931 yılında Adana'da dünyaya gelen Nuriye Terim, 25 Kasım 2022'de 91 yaşında hayatını kaybetti. Nuriye Terim'in eşi, Fatih Terim'in babası Talat Terim 6 Şubat 2019'da hayata gözlerini yummuştu.

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İLK MESAJ ANKARAGÜCÜ'NDEN

Fatih Terim'in eski takımı Ankaragücü, Nuriye Terim'in vefatı sonrası başsağlığı mesajı paylaşan ilk Süper Lig kulübü oldu.

Eski Teknik Direktörümüz Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Nuriye Terim'e Allah’tan rahmet, Terim ailesine sabır ve başsağlığı dileriz.

GALATASARAY'IN TAZİYE MESAJI

Efsanemiz Fatih Terim'in kıymetli annesi Nuriye Terim'in hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; kederli Terim Ailesi'nin tüm mensuplarına, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.

 TFF'NİN TAZİYE MESAJI

A Millî Takımımızda 3 dönem Teknik Direktörlük ve Türkiye Futbol Direktörlüğü görevlerini başarıyla gerçekleştirmiş Sayın Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhume Nuriye Terim'e Allah'tan rahmet; Sayın Fatih Terim, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.

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#Fatih Terim#Nuriye Terim#Fatih Terim Annesi

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