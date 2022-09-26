Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLTENİSMOTOR SPORLARIVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Son Dakika: Faroe Adaları'nın tarihte yendiği 16 takım! Milli Takım'ın tarihi mağlubiyeti...

Güncelleme Tarihi:

#Milli Takım#Faroe Adaları#Uluslar Ligi
Son Dakika: Faroe Adalarının tarihte yendiği 16 takım Milli Takımın tarihi mağlubiyeti...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2022 08:50

A Milli Takımımız, Uluslar Ligi C Grubu'nda Faroe Adaları karşısında 2-1'lik skorla şok bir mağlubiyet yaşadı. İşte FIFA sıralamasında 125. basamakta yer alan Faroe Adaları'nın tarihte mağlup edebildiği 16 takım...

Haberin Devamı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup’ta Faroe Adaları ile Türkiye karşı karşıya geldi. Torsvollur Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kaybeden A Milli Futbol Takımımız, tarihi mağlubiyetlerinden birini yaşadı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadelede ev sahibi takımın golleri Davidsen ve Edmundsson'dan geldi. Milli takımın tek golünü ise Serdar Gürler attı. Daha önce B Ligi'ne yükselmeyi garantileyen A Milli Takım, bu sonuçla birlikte gruptaki ilk yenilgisini aldı ve 13 puanda kaldı. Faroe Adaları'nın puanı ise 8 oldu.

EYLÜL 2021'DEN SONRA BİR İLK

Opta verilerine göre; Faroe Adaları'na ilk kez mağlup olan A Milli Futbol Takımımız (üç maç), Eylül 2021'den (1-6 vs Hollanda) bu yana grup maçlarındaki ilk yenilgisini aldı. Öte yandan Faroe Adaları, FIFA sıralamasında 125'inci sırada yer alıyor. A Milli Futbol Takımımız ise 42. sırada.

Haberin Devamı

FAROE ADALARINI YENEMİYORUZ

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları ile deplasmanda oynadığı ikinci maçı da kazanamadı. Ay-yıldızlı ekip, 15 Temmuz 1991'de rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçta da sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Milli takım, rakibiyle deplasmanda oynadığı ikinci maçtan da mağlup ayrıldı ve zayıf rakibi karşısında tarihindeki ilk yenilgisini aldı.

Ay-yıldızlı ekibimiz, Faroe Adaları'nın 1982'den bu yana mağlup ettiği 16. ülke oldu. İşte Faroe Adaları Milli Takımı'nın 40 yılda mağlup edebildiği 16 takım...

- Malta
- Lüksemburg
- Litvanya
- Letonya
- Andorra
- Moldova
- Avusturya
- San Marino
- Yunanistan
- Estonya
- Kanada
- Liechtenstein
- İzlanda
- Cebelitarık
- Kazakistan
- Türkiye

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Takım#Faroe Adaları#Uluslar Ligi

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları

BAKMADAN GEÇME!

Aşk için öldürdüm diye haykırmıştı... Mafya anası Pupettanın film gibi hayatı

'Aşk için öldürdüm!' diye haykırmıştı... 'Mafya anası' Pupetta'nın film gibi hayatı

#Assunta Maresca
EZBER BOZAN SERİSİ | Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az... efsanesi çöküyor mu

EZBER BOZAN SERİSİ | 'Kilo vermek için kahvaltıda çok ye, akşam az...' efsanesi çöküyor mu?

#Kahvaltı
Teknoloji milyarderlerinin felaketten kaçış plânları…

Teknoloji milyarderlerinin 'felaketten kaçış' plânları…

#Teknoloji Patronları