Son Dakika: EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda Türkiye kaçıncı sırada? Galler galibiyeti sonrası yeni puan durumu...

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A Milli Takımımızın yer aldığı EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda 4. maçlar oynandı. Riga'da Letonya'yı 90+5. dakikada İrfan Can Kahveci'nin attığı golle deviren Ay Yıldızlılar, maç fazlasıyla zirveye yerleşmişti.

Samsun'da Galler'i de deviren Ay Yıldızlılar, 2'de 2 yaptı. Umut Nayir ve Arda Güler'in golleriyle sahadan 2-0 galip ayrılan Milliler, Galler'le arasındaki puan farkını 5'e yükseltti. Grubun favorisi Hırvatistan, haftayı BAY geçerken Galler'i deplasmanda devirerek büyük bir sürprize imza atan Ermenistan, Letonya'yı da mağlup etmeyi başardı.

Türkiye kaçıncı sırada? A Milli Takım puan durumu (Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu puan durumu)

1- Türkiye / 9 puan (4 maç)

2- Ermenistan / 6 puan (3 maç)

3- Hırvatistan / 4 puan (2 maç)

4- Galler / 4 puan (4 maç)

5- Letonya / 0 puan (3 maç)

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A Milli Takım kalan maçlar (Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu fikstür)

Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan Milliler, 2. maçında Hırvatistan'ı ağırladı. Milli Takımımız, 16 Haziran'da Letonya, 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynadığı karşılaşmanın ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak. Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu Maç Programı:

25.03.2023 / Ermenistan 1-2 Türkiye

28.03.2023 / Türkiye 0-2 Hırvatistan

16.06.2023 / Letonya 2-3 Türkiye

19.06.2023 / Türkiye 2-0 Galler

08.09.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 / Saat 21.45 / Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Letonya

21.11.2023 / Saat 22.45 / Galler-Türkiye

Not: Saatler Türkiye Saati ile gösterilmiştir.

EURO 2024 Elemeleri maç formatı ve finallere katılım:

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

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EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek play-off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

EURO 2024 Elemeleri maç takvimi

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başladı, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

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EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

İlk 2 sıra direkt EURO 2024'e

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 19-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.