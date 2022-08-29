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Son Dakika: Dimitris Pelkas imzaya uçtu! Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti...

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#Transfer#Fenerbahçe#Dimitris Pelkas
Son Dakika: Dimitris Pelkas imzaya uçtu Fenerbahçede beklenen ayrılık gerçekleşti...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2022 15:05

Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus'un takımda düşünmediği Dimitris Pelkas, 1 yıllığına Championship ekiplerinden Hull City’e kiralandı. İngiltere’ye giden 28 yaşındaki oyuncu, yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de bir süredir beklenen ayrılık gerçekleşiyor. Dimitris Pelkas, 1 yıllığına Championship ekiplerinden Hull City’e kiralanıyor.

NTV Spor'un haberine göre; İngiltere’ye giden 28 yaşındaki oyuncu, yarın sağlık kontrollerinden geçerek resmi sözleşmeye imza atacak. 28 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile 2023’te bitecek sözleşmesinde 1 yıl kontrat uzatma opsiyonu bulunuyor.

Hull City, Fenerbahçe’den daha önce Allahyar Sayyadmanesh ve Ozan Tufan’ı da kadrosuna katmıştı. 2.2 milyon Euro’ya Paok’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Dimitris Pelkas, sarı-lacivertli forma ile çıktığı 67 maçta 13 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Dimitris Pelkas transferinden 3.5 milyon Euro kazanacağı kaydediliyor.

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ŞOTA ARVELADZE TRANSFERİ DUYURMUŞTU

Championship ekibi Hull City'nin Teknik Direktörü Şota Arveladze, Coventry maçı sonrası transfere ilişkin konuşurken Fenerbahçe'den Dimitris Pelkas'ın takıma katılacağını açıklamıştı.

Takıma 72 saat içinde iki transferin katılacağını söyleyen Şota Arveladze, bu isimlerden birinin Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Dimitris Pelkas olduğunu kaydetmişti.

Diğer transferin ise hücum oyuncusu olduğunu belirten Şota Arveladze, "72 saat içinde aramıza katılacak oyuncular var. Bu isimlerden biri Dimitris Pelkas. Evet, Pelkas'ı bekliyorum ama diğer Transfer için bir şey söyleyemem. Ancak kanatlarda ve forvette forma giyebilecek biri olacak" ifadelerini kullanmıştı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Dimitris Pelkas

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