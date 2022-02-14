Son dakika: CAS, Rus atlet Kamila Valieva için son kararını verdi!

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Spor Tahkim Mahkemesi(CAS), Rus atlet Kamila Valieva hakkında kararını açıkladı.

2022 Pekin Kış Olimpiyat Oyunları'nda geçen hafta Rusya Olimpiyat Komitesi adına yarışan artistik buz pateni takımında yer alan Kamila Valieva, takımının altın madalya kazanmasına büyük katkı vermişti.

KANINDA YASAKLI MADDE TESPİT EDİLDİ

Geçen ay kazandığı Avrupa Şampiyonası'nda verdiği numunede yasaklı madde bulunduğu ortaya çıkan Valieva'nın yarışmalardan ihraç edilmesi gündeme gelmişti. Kanında Trimetazidine (TMZ) adında göğüs ağrıları için kullanılan ve kan akışını hızlandıran bir yasaklı madde bulunduğu belirtilen Valieva için önce tedbir kararı getirilmişti, ardından da bugün yapılan 5 saatlik toplantı sonrası son karar verildi.

CAS, VALIEVA'NIN LEHİNE KARAR VERDİ

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Spor Tahkim Mahkemesi(CAS), Kamila Valieva lehine karar verdi ve sporcunun takım yarışmalarındaki altın madalyasının korunmasına, bireysel yarışmada ise mücadele edebileceğine hükmetti.

CAS'ın aldığı kararda göz önünde bulundurduğu gerekçeler şu şekilde açıklandı:

- Kamila Valieva, 15 yaşında olduğu için 'korunan kişi' konumunda

- Davanın şu anda son derece kısıtlı bulgulara dayanması

- Valieva'nın Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışmasını engellemenin telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracak olması

- Avrupa Şampiyonası'nda alınan numunenin sonucunun gerekenden çok daha geç sonuçlanması

- Sporcunun, sonucu geç açıklanan numune sebebiyle bir sorumluluğunun olmaması