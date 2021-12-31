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Son dakika: Beşiktaş'ta N'Koudou ile yollar ayrılıyor

#Beşiktaş#N'koudou#Transfer
Son dakika: Beşiktaşta NKoudou ile yollar ayrılıyor

Beşiktaş'ta 3 sezonda 7 farklı sakatlık sebebiyle tam 45 maç kaçıran Georges Kevin N’Koudou ile yolların ayrılacağı iddia edildi.

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Beşiktaş ’ta Georges Kevin N’Koudou ile yol ayrımına gelindi. Fanatik'in haberine göre 2019 yazında İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham’dan gelen Fransız oyuncunun sözleşmesi 2023’te bitecek olmasına karşın yönetim, N’Koudou ile devam etmeye sıcak bakmıyor. 26 yaşındaki oyuncunun sık sık sakatlık yaşayıp takımdan uzak kalmasının bu kararda etkili olduğu belirtildi.

Bu sezon 17 maç kaçırdı

Beşiktaş’ta görev aldığı 2.5 sezonda toplam 7 farklı sakatlık yaşayan N’Koudou takımını 45 maçta yalnız bıraktı. Bu sezon iki farklı dönemde sakatlık yaşayan 26 yaşındaki oyuncu toplamda 11’i lig olmak üzere 17 karşılaşmada forma giyemedi. Bağ yaralanması nedeniyle takımdan uzak kalan N’Koudou’nun şubat ayının ilk haftasında sahalara dönmesi bekleniyor.

Bu sezon 5’i ilk 11’de olmak üzere 9 maça çıkan N’Koudou 2 gol attı.

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#Beşiktaş#N'koudou#Transfer

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