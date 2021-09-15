Son Dakika: Beşiktaş'ta Nkoudou Borussia Dortmund kadrosundan çıkarıldı!
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Kevin Nkodou'nun Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldığını duyurdu.
Beşiktaş, Yeni Malatyaspor mücadelesinde sakatlanan Kevin Nkodou'nun Borussia Dortmund maçı kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
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Futbol Takımımızın Süper Lig’in 4. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile oynadığı müsabakada sağ ayak bileğine aldığı darbe sonrası ayak bileğinde kapsüler zorlanma ile yumuşak doku travması (kontüzyon) tespit edilen ve tedavisine devam edilen futbolcumuz Georges Nkoudou ağrılarnın sürmesi nedeniyle Futbol Takımımızın B. Dortmund maçı kadrosundan çıkarılmıştır.