Son Dakika | Beşiktaş'ta Mohamed Elneny şoku!
Beşiktaş'ta Mohamed Elneny’nin, koronavirüs nedeniyle oynanamayan lig maçlarının parasını kulüpten istemesi siyah beyazlılarda şok etkisi yarattı.
Sezon başında Arsenal’dan kiralanan Mısırlı futbolcunun kulübe ihtarname çekerek, maçların oynanmadığı son iki aya ait 1 milyon 300 bin Euro’luk ücretini talep ettiği belirtildi.
Yönetim Elneny ile masaya oturarak, tüm dünyada olduğu gibi Beşiktaş’ta da salgına bağlı olarak maddi sıkıntılar olduğunu anlatacak ve anlaşma zemini arayacak.
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