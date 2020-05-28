Son Dakika | Beşiktaş'ta Mohamed Elneny şoku!

Sezon başında Arsenal’dan kiralanan Mısırlı futbolcunun kulübe ihtarname çekerek, maçların oynanmadığı son iki aya ait 1 milyon 300 bin Euro’luk ücretini talep ettiği belirtildi.

Yönetim Elneny ile masaya oturarak, tüm dünyada olduğu gibi Beşiktaş’ta da salgına bağlı olarak maddi sıkıntılar olduğunu anlatacak ve anlaşma zemini arayacak.

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