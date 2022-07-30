Son dakika: Beşiktaş'ta gündem Emirhan İlkhan! Hem kulüp hem oyuncudan açıklama geldi: "Eğer yurt dışına gidersem..."

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Emirhan İlkhan'ın takımdan ayrılma ihtimalinin ortaya çıkmasının ardından siyah beyazlı taraftarlardan yönetime tepki yükselirken hem Beşiktaş cephesinden hem de genç oyuncudan transfere dair açıklama geldi.

Siyah beyazlıların kapısına sürpriz bir teklifle çalan İtalya Serie A ekibi Torino, gözünü Emirhan İlkhan’a dikti.

Haziran’da 2025’e kadar sözleşme uzatılan 18 yaşındaki futbolcunun 4.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini devreye sokan İtalyanlar, “Bu rakamı verip, alalım” teklifinde bulundu.

4.5 MİLYON EURO'LUK SERBEST KALMA MADDESİ TEPKİ ÇEKTİ

Rakamı düşük bulan ve oyuncunun ayrılmasını istemeyen Beşiktaşlı kurmaylar, Emirhan'ı takımda tutmaya çalışırken teklifin ortaya çıkmasının ardından siyah beyazlı taraftarlar bu duruma sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

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Sosyal medyada oluşan tepkilerin ardından oyuncunun takımda kalması için görüşme yapıldığını belirten Beşiktaş, resmi siteden bir açıklama yayımladı.

"TAKIMDA KALMASI İÇİN GÖRÜŞÜYORUZ"

Emirhan'ın takımda kalması için görüşmelerin sürdüğü ifade edilirken "Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili Transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir." sözleriyle oyuncunun ikna edilmeye çalışıldığı kaydedildi.

EMİRHAN'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla transferine açıklık getiren Emirhan, haziran ayından yapılan yeni sözleşme öncesi kulüp yetkililerinden anlayış göstermelerini istediğini ve bunun sonucunda serbest kalma maddesi için bir meblağ belirlediğini kaydetti.

"BEŞİKTAŞ'I VE TÜRK FUTBOLUNU EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTERİM"

Transfer süreci hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Emirhan İlkhan, "Geride bıraktığımız haziran ayında kulübümle olan sözleşmemi yeniledim ve imza atarken yurt dışından uygun bir teklif gelmesi halinde belirli bir meblağ karşılığı ayrılabilmem için anlayış göstermelerini istedim. Süreç sonunda transferim olur ya da olmaz, bilemiyorum. Ancak bu durumun benim için de ne kadar zor bir süreç olduğunu paylaşmak istiyorum. Eğer yurt dışına gidersem, Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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VODAFONE PARK'TA EMİRHAN SESLERİ

Yeni sezon öncesi hazırlık maçında Vodafone Park'ta İtalyan ekibi Samdoria ile karşılaşan Beşiktaş'ta tribünler Emirhan İlkhan sesleriyle inledi.

Sık sık genç oyuncu lehine tezahüratta bulunan siyah beyazlı taraftarlar "Beşiktaş'ın çocuğu Emirhan İlkhan!" şeklinde tempo tuttu.

GEÇEN SEZON 11 MAÇTA OYNADI

İlk olarak Katar’da oynanan Süper Kupa’da boy gösteren Emirhan, performansıyla mest ederken, geçen sezon Süper Lig’de 11 maçta 1 gole imza attı.

İTALYA'DAN TRANSFER YAKIN İDDİASI

İtalya Serie A ekibi Torino, Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Emirhan İlkhan'ın 4,5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemek istediğini siyah-beyazlı kulübe bildirmişti. İtalyan basınında çıkan haberlerde 18 yaşındaki futbolcuyla da anlaşan Torino'nun transferi sonlandırmak üzere olduğu ifade edildi.

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17 HAZİRAN'DAN SÖZLEŞME YENİLENMİŞTİ

Haberlerin yayılmasının ardından 17 Haziran'da yeni sözleşme imzalayan genç futbolcunun 4,5 milyon Euro gibi bir rakama takımdan gönderilmesine karşı çıkan taraftarlar sosyal medyadan yönetime tepki gösterdi.

Oyuncuyla ve menajeriyle görüşen Beşiktaş, Emirhan'ın takımda kalmasını istedi.

BEŞİKTAŞ'TAN EMİRHAN AÇIKLAMASI

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yeni sezon öncesi Teknik Direktörümüz ile ilgili yanlı ve art niyetli haberlerin ardından şimdi de futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili yanlı ve kasıtlı haberlerden dolayı bir açıklama daha yapmak zorunluluğu doğmuştur.

Futbolcumuz Emirhan İlkhan ile ilgili Transfer teklifi gelmiştir. Yönetim Kurulumuzun futbolcunun takımda kalması yönünde isteği ve tutumu vardır. Futbolcumuzla Kulübümüzde kalması yönünde ısrarlı görüşmelerimiz devam etmektedir.

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Bundan sonra yapılacak transfer görüşmeleri de bu çerçevede yürütülecektir.

Kulübümüz için en doğrusunu yapmak için çalışırken, kötü niyetli ve şahsi hesapları olan kişilerin sosyal medyada yaratmaya çalıştığı sözde fırtınaya aklıselim Beşiktaşlıların itibar etmediğini biliyoruz. Bu tarz tavır ve tutumlar, bizi Beşiktaş’a en doğru şekilde hizmet etme kararlılığından alıkoyamaz.

Birlik Beraberlik Sezonu ilan ettiğimiz yeni sezon öncesi bu kötü niyetli ve provokatif amaçlı kişilere en doğru cevabı takımımıza destek olarak vermek üzere taraftarlarımızı bu akşam Vodafone Park’a sezon açılış maçımıza bekliyoruz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."