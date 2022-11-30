Son dakika: Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! "En fazla 1 oyuncu alabiliriz"

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi devre arasında çok sayıda transfer yapmalarının mümkün olmadığını söyledi. 2. başkan Engin Baltacı ve yöneticiler Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Seyit Ateş, Ferah, Murat Kılıç, Ali Bayrak, Umut Tahir Güneş’in de katıldığı organizasyonda medya ile sohbet toplantısı gerçekleştiren Çebi ocakta yapılacak takviyelerle ilgili, “Devre arasında transferleri birtakım görüşmelerimiz var. Ama kulübümüzün geleceğini düşünmek zorundayız. En fazla bir transfer yapabiliriz” dedi. Başkan Çebi, Göztepe-Altay maçındaki olaylarla ilgili olarak da şunları söyledi:

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SIKI ÖNLEMLER ALINMASI GEREK

“İzmir’de yaşanan tribün olayları çok üzücü. Geçmişten günümüze yapılan tüm tribün olaylarını ortaya çıkarıp bir daha olmaması için çalışmalar yapmalıyız. Sıkı önlemler alınmalı. Taraftarlık bu değil. Gider maçını izler takımını desteklersin. Bunlar nedir, sopayla saldırmak vs. Yazık. Futbolsevere yakışmayacak hareketler” diye konuştu. Çebi, Katar’da devam eden Dünya Kupası ile ilgili de “Dünya Kupası’nı fazla izlemiyorum. Neden diye sorarsanız keyif almıyorum” dedi.