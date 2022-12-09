Son Dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Caner Erkin ve transfer açıklaması! Burak Yılmaz'a cevap...

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, siyah beyazlı ekibin Antalya'da devam eden kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sabah kahvaltısında gazetecilerle biraraya gelen Ahmet Nur Çebi, kulübün transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"KİMİN ARKADAN NE YAPTIĞININ FARKINDAYIM"

"Seçimle ilgili anlayamadığım bir şey var. 6 ay önce seçim yaşadık. Ne kadar çok kişi katılırsa o kadar iyi demiştik. O gün seçime girmek istemeyenlerin, katılamayanların bugün seçim havası yaratmayı isteme sebeplerini anlayabilmiş değilim. Benim başkanlık yaptığım dönemde, 300 milyon TL'lik bir zarar söz konusu. Ben artık kendime ait hamlelerin süreçlerini yaşayabileceğim. Kimin arkadan ne yaptığını harfiyen, A'dan Z'ye çok iyi biliyorum. Beşiktaş başkanını, taraftar üzerinden düşürmeye çalışmayı doğru bulmuyorum. Yapılanların farkındayım. Yapmayın. Burası Beşiktaş. Bir beraber olalım."

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TRANSFER SÖZLERİ

"2-3 ay evvel düzgün transferler yaptık. Ben hala o kanıdayım. Sakatlıklardan, düşüşlerden, bir şeylerden ötürü transfer gerekiyorsa olabileceği süreç ocak ayı transfer dönemidir. 6 maçı görmeden transfer değerlendirmesi yapmayacağız."

"TFF'DEN TAZMİNAT İSTERİM"

"TFF'ye sezon başlamadan evvel 9+2 ile devam edilmesini söyledik. Karar değişmedi. Bir bütçe ayırıp yerli için harcama yaptık. Bu saatten sonra 6 ay sonra değiştirdim, serbest kaldığı zaman 'Neden 6 ay önce yapmadın' deme hakkım oluyor. Ben bunu ifade ettim. 8+3 kararı, rekabet ruhunu törpülemiştir. Ancak, içinde bulunduğum konum gereği, bu karar değişirse, yabancı sayısı arttırılırsa, zararımın tazminini istemek zorundayım."

"CANER ERKİN GÜNDEMİMİZDE YOK"

"CANER ERKİN'i çok severim, hırsını beğenirim. Gerçekten çok severim, o da bunu biliyor. O gün, ona ihtiyaç var mı? Buna bakacağız. Ekonomisi, fiziği, kimyası... Bakarız. Caner için ne yok diyebilirim, ne var diyebilirim. Ama bugün yok."

BURAK YILMAZ'A CEVAP

"Burak Yılmaz'ın sözleri çok acımasız olmuş. Oyuncularımıza 'Çıkın rekabet edin' mesajı verilmesi lazım. Türk futbolcularının hiç kimseden eksiği yoktur. Burak, 'Türkler forma bulamaz' sözlerini doğru bulmuyorum."

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BURAK YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Burak Yılmaz verdiği röportajda, "Yabancı sınırı olmasa Galatasaray'da şu an bir Türk futbolcu sahaya çıkabilir mi?" demişti.