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GeriFutbol Son Dakika: Batuhan Karadeniz'den sürpriz transfer! 3. Lig ekibiyle imzaladı
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Futbol
Haber Giriş: 22.08.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Batuhan Karadeniz'den sürpriz transfer! 3. Lig ekibiyle imzaladı

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Son Dakika: Batuhan Karadeniz'den sürpriz transfer! 3. Lig ekibiyle imzaladı

Son dakika haberi... Türk futbolunun tecrübeli forvetlerinden Batuhan Karadeniz, 3. Lig ekibine transfer oldu ve resmi sözleşmeye imza attı.

Geçtiğimiz sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyon olarak 3. Lig'e yükselen Iğdırspor, sürpriz bir transfere imza attı.

Iğdırspor, tecrübeli forvet Batuhan Karadeniz'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Geçtiğimiz sezonu TFF 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon'da geçiren 30 yaşındaki Batuhan Karadeniz, 30 gol atıp 8 de asist yapmıştı.

Son Dakika: Batuhan Karadenizden sürpriz transfer 3. Lig ekibiyle imzaladı

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