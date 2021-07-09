Son Dakika: Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'a transferi sonrası büyük iddia! Kerem Aktürkoğlu...

Mislicom 2. Lig ekibi Hekimoğlu Trabzon Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, Galatasaray’a 5 yıllık imza atan eski öğrencisi Barış Alper Yılmaz ilgili Spor Arena’dan Uğur Yapıcı'ya değerlendirmelerde bulunurken Fatih Terim’in eski öğrencisi Seyfettin Anıl Yaşar’ı da izlettiğini açıkladı.

"BARIŞ ALPER'İ SAĞ BEK OYNATTIM, TAM BİR ANADOLU ÇOCUĞU"



Eski öğrencisi Barış Alper Yılmaz’ın Galatasaray’da başarılı olacağını ifade eden Güneş, "Ankara Demir döneminde Barış Alper Yılmaz bize Rize Özel İdare Spor takımından geldi, gelmeden önce çok bir eğitimi yoktu. Eskiden az süre alıyordu hatta Barış’ı sağ bek oynattım. Ankara Demir’de şampiyonluğumuzun elimizden alındığı dönemde de oynattım. Barış Alper Yılmaz tam bir Anadolu çocuğu, başarıya aç, cesur ve çok potansiyelli bir oyuncu. Kafa vuruşu ile orta eksiği var, sol ayağı biraz daha zayıf ama bunları geliştirebilir. Galatasaray’daki Kerem Aktürkoğlu ile kıyaslarsak daha fazla üzerine koyacağını düşünüyorum. Fatih hoca onu daha fazla geliştirecektir." ifadelerini kullandı.

"TERİM ANIL YAŞAR'I DA İZLETMİŞTİ"



Sarı kırmızılıların geçtiğimi sezon bir başka oyuncusunu izlettiğini açıklayan tecrübeli hoca, "Seyfettin Anıl Yaşar, 3 milyon liraya Çaykur Rizespor’a gitti. Çaykur Rizespor, Antalyaspor’dan önce davranıp oyuncuyu aldı. Seyfettin benimle çalışırken o dönem Galatasaray yardımcı antrenörü olan Levent Şahin, Fatih Terim ile görüşerek beni aradı ve Seyfettin Anıl Yaşar’ı sordu. Gelecekte çok iyi bir oyuncu olacağını düşünüyorum." dedi.

HEKİMOĞLU TRABZON'UN YENİ SEZON İDDİASI



Bahaddin Güneş, Hekimoğlu Trabzon’un yeni sezon durumuyla ilgili olarak ise, “Hekimoğlu Trabzon’daki çalışmalarımız 12 Temmuz’da başlayacak. Gidecek ve kalacak oyuncuları ilerleyen günlerde belirleyeceğiz. Hedefe oynayan bir takım yaratmak istiyorum ama ligdeki rakiplerimiz ciddi paralar harcıyor. Başlangıçta neler yapabileceğimizi görmemiz lazım." şeklinde konuştu.