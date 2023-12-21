SON DAKİKA: Avrupa Süper Ligi'nin önünde engel kalmadı! Avrupa Adalet Divanı kritik kararı açıkladı...

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Son dakika haberleri: 2021 yılında başta Real Madrid olmak üzere dünyanın önde gelen kulüplerinin projesi olan Avrupa Süper Ligi, UEFA ve FIFA tarafından engellenmişti.

Tam 20 takımın olmasının planlandığı Avrupa Süper Ligi için Avrupa Birliği Adalet Divanı'ndan (Avrupa Adalet Divanı) karar geldi.

"UEFA VE FIFA AYKIRI HAREKET ETTİ"

Avrupa Adalet Divanı, UEFA ve FIFA'nın Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasını engelleyerek rekabet yasasına aykırı hareket ettiğine hükmetti.

Yapılan açıklamada, "Alternatif turnuvalara katılan kulüplere ne UEFA ne de FIFA yaptırım uygulayamaz." ifadeleri kullanıldı.

"MAÇLAR ÜCRETSİZ YAYINLANACAK"

Ayrıca karar sonrası konuşan Avrupa Süper Ligi CEO'su Bernd Reichart, "Futbolda UEFA'nın tekeli bitti! Kulüpler artık kendi geleceklerini belirleyebilecekler. Taraftarlar için Süper Lig maçlarını ücretsiz olarak yayınlamayı planlıyoruz. Kulüplere gelirleri garanti edilecek." dedi.

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LA LIGA'DAN TEPKİ: "İLKELER, AVRUPA SÜPER LİGİ İLE UYUŞMUYOR"

Karar sonrası açıklamada bulunan La Liga Başkanı Javier Tebas, "Avrupa Adalet Divanı, FIFA ve UEFA müsabakalarına kabul kurallarının şeffaf olduğunu ancak Avrupa Süper Ligi'nin kabul edilmesinin zorunlu olmadığını söylüyor. Tam tersine turnuvalara kabul kriterlerinin şeffaf, objektif ve ayrımcı olmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Bunlar Avrupa Süper Ligi ile kesinlikle bağdaşmayan ilkeler." dedi.