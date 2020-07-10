Son Dakika | Ankara Demirspor TFF'nin aldığı karar sonrası ligden çekildi

Ankara Demirspor, TFF'nin almış olduğu kararı doğru bulmadığını ifade ederek ligden çekildiklerini ve profesyonel futbol şubesini kapattıklarını açıkladı.

Ankara ekibi, 28 haftası geride kalan 2. Lig Kırmızı Grup'ta 57 puanla lider Bandırmaspor'un 3 puan gerisinde bulunuyordu. Ankara Demirspor, kalan 6 maçın 3'ünü küme düşmüş takımlarla, birini de lider Bandırma ile sahasında oynayacaktı.

Mavi Beyazlılar şampiyonluk şanslarının ellerinden alındığını iddia ederek ligden çekildi. Antalya’da 20-28 tarihleri arasında oynanacağı açıklanan Play-off müsabakalarında Sakaryaspor’un çeyrek finaldeki rakibi olan Ankara Demirspor yönetimi, TFF’nin verdiği karar sonrası olağanüstü toplantı kararı aldı. Kulüp daha sonra resmi açıklamayla ligden çekildiğini duyurdu.

Ankara Demirspor'u Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş çalıştırıyordu.

İşte o duyuru:

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!