Son Dakika: Alanyaspor'dan ayrılan Tzavellas ülkesine döndü! İşte bonservis bedeli...
AEK, Aytemiz Alanyaspor'dan Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tzavellas, AEK'ya transferiyle yaklaşık 400 bin Euro bonservis bedeli kazandırdı.
Yunanistan Ligi takımlarından AEK, Aytemiz Alanyaspor'dan Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
AEK'nın yeni transferi Georgios Tzavellas, 31 numaralı formayı giyecek. Alanyaspor'a bonservis bedeli olmadan transfer olan Tzavellas, AEK'ya transferiyle yaklaşık 400 bin Euro bonservis bedeli kazandırdı.
Καλώς όρισες Γιώργο 🟡⚫️#aekfc #aekfcseason2021_22 #aekfamily #aekfc_new_era #Tzavellas_31 pic.twitter.com/npHFerIVRo— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) June 30, 2021
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