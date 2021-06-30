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GeriFutbol Son Dakika: Alanyaspor'dan ayrılan Tzavellas ülkesine döndü! İşte bonservis bedeli...
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Futbol
Haber Giriş: 30.06.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Alanyaspor'dan ayrılan Tzavellas ülkesine döndü! İşte bonservis bedeli...

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Son Dakika: Alanyaspor'dan ayrılan Tzavellas ülkesine döndü! İşte bonservis bedeli...

AEK, Aytemiz Alanyaspor'dan Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattığını açıkladı. Tzavellas, AEK'ya transferiyle yaklaşık 400 bin Euro bonservis bedeli kazandırdı.

Yunanistan Ligi takımlarından AEK, Aytemiz Alanyaspor'dan Georgios Tzavellas'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

AEK'nın yeni transferi Georgios Tzavellas, 31 numaralı formayı giyecek. Alanyaspor'a bonservis bedeli olmadan transfer olan Tzavellas, AEK'ya transferiyle yaklaşık 400 bin Euro bonservis bedeli kazandırdı.

Son Dakika: Alanyaspordan ayrılan Tzavellas ülkesine döndü İşte bonservis bedeli...

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