Son Dakika: Acun Ilıcalı Fortuna Sittard'ı bıraktı, yeni projesini açıkladı

Spor Arena - Hollanda ligi takımlarından Fortuna Sittard'ın başına geçen ve Türk iş insanı Işıtan Gün ile birlikte kulübü yöneten Acun Ilıcalı kulüpteki ortaklığından çekildi.



Fortuna Sittard'ın Eredivisie'ye çıkmasında pay sahibi olan Acun Ilıcalı'nın, kulübü yönetme konusunda çıkan anlaşmazlıklardan dolayı böyle bir karar aldığı belirtildi.

ACUN ILICALI SOSYAL MEDYADAN AÇIKLADI: BAŞKA BİR TAKIM ALMAK İSTİYORUZ

Acun Ilıcalı, Fortuna Sittard ile yollarını ayırdığını ve futbol yatırımlarına İngiltere'den bir kulüp alarak devam edeceğini açıkladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ilıcalı; "Futbol yatırımlarımıza İngiltere liginden bir kulüp alarak devam etmek istiyoruz. Güzel başarılar yaşadığımız Fortuna Sittard'a veda ediyoruz. Alt sıralarda dahil olduğumuz bu güzel kulübü iyi yerlere getirdiğimizi düşünüyorum. Kulüpteki güzel insanlara başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DEN TAKIM ALACAK

Fortuna Sittard ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı, futboldaki asıl hayali olan İngiltere liginden bir takım alacağını söyledi. Ilıcalı daha önce katıldığı bir programda Fortuna Sittard ile kulüp yönetiminde deneyim kazanıp ardından İngiltere'den bir kulüp satın almak istediğini söylemişti.



"TRANSFER ÜCRETLERİNİ İSTEDİ"

Voetbal International'in haberine göre; Ilıcalı, geçtiğimiz dönemde yapılan transferlerin karşılığını da kulüpten istedi. Fortuna Sittard başkanı Işıtan Gün de ayrılık iddialarını doğruladı. Görüşmelerin pozitif bir atmosferde gerçekleştiğini ifade eden Gün, "Acun Ilıcalı'yı yıllardır tanıyorum. Bu ayrılık kulübü olumsuz yönde etkilemeyecek. Mevcut konumumuza bağımsız şekilde geldik. Ayrılsak da bu hoş olmayan şekilde olmayacak." şeklinde bir demeç verdi.

"ANTRENMANLARA VE MAÇLARA İKİ GÖZLEMCİ GÖNDERİYORDU"

Haberde Acun Ilıcalı'nın Fortuna antrenman tesislerine ve maçlarına özel uçakla gözlemci gönderdiği, bunun da takım içerisinde huzursuzluk yarattığı belirtildi.

"TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK ANTRENÖRE ILICALI KARAR VERMEK İSTEDİ"

Haberde Acun Ilıcalı'nın birçok konuda kulüple ilgili kararları kendisinin vermek istediği ve bu durumun da anlaşmazlıkları beraberinde getirdiği vurgulandı. Bu iddialardan biri de takımın başına geçecek antrenöre Acun Ilıcalı'nın karar vermek istemesi...

FORTUNA SITTARD HOLLANDA LİGİ'NDE NE YAPTI?

Fortuna Sittard 30 haftası geride kalan Hollanda Eredivisie'de 11 galibiyet 4 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 12. sırada bulunuyor. Fortuna Sittard, 43 gol atıup 52 gol yedi. Fortuna Sittard bu hafta ADO Den Haag'ı 3-0 yenerek ligde kalmayı garantilemişti.





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