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Sivasspor öncesi Beşiktaş'ın eksiklerine Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut da eklendi

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Onur Bulut
Sivasspor öncesi Beşiktaşın eksiklerine Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut da eklendi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2024 15:15

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile kadrosu açıklandı. Mevcut eksiklere Onur Bulut ve Semih Kılıçsoy da eklendi. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Omar Colley ile Daniel Amartey de kafilede yer aldı.

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta kafile kadrosu açıklandı. Osteitis pubis şikayeti sebebiyle ağrıları artan Onur Bulut ile sağ ayak bileği iç yan bağında kısmi yaralanma tespit edilen Semih Kılıçsoy kadroya dahil edilmedi.

Beşiktaş'ın eksikleri Semih Kılıçsoy, Onur Bulut, Mert Günok, Umut Meraş, Tayfur Bilgöl, Arthur Masuaku, Aboubakar ve Oxlade-Chamberlain.

Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Omar Colley ile Daniel Amartey de kafilede yer aldı.

Beşiktaş'ın, 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Göktuğ Baytekin, Konas Svensson, Tayyip Talha Sanuç, Omar Colley, Ante Rebic, Cenk Tosun, Salih Uçan, Milot Rashica, Daniel Amartey, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Demir Ege Tıknaz, Bahtiyar Zaynutdinov, Jaackson Muleka, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Yakup Arda Kılıç, Aytuğ Batur Kömeç, Emrecan Terzi, Gedson Fernandes ve Emrecan Bulut.

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Sivasspor öncesi Beşiktaşın eksiklerine Semih Kılıçsoy ve Onur Bulut da eklendi

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#Beşiktaş#Semih Kılıçsoy#Onur Bulut

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