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Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 38. hafta Sivasspor Kayserispor maçı canlı izle bilgisi

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Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda Süper Lig 38. hafta Sivasspor Kayserispor maçı canlı izle bilgisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 10:38

Trendyol Süper Lig 38. hafta maçları bugün oynanacak maçlarla devam edecek. Bunlar arasında Sivasspor - Kayserispor maçı da yer alıyor. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın düdüğünü Murat Erdoğan çalacak. Peki, Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 38. hafta Sivasspor Kayserispor maçı canlı izle bilgisi

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Sivasspor - Kayserispor maçı canlı yayın bilgisi belli oldu. Taraftarlar maçın detaylarını merak ediyorlar. İstanbulspor'u mağlup eden Sivasspor, sezonu sahasında alacağı galibiyet ile kapatmak istiyor. Ligde kalmayı geçtiğimiz hafta garantileyen Kayserispor da galibiyetle sezona veda etmek istiyor. Peki, Sivasspor - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 38. hafta Sivasspor Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

SİVASSPOR- KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig 38. hafta Sivasspor - Kayserispor maçı 25 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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